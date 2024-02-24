Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 705

Neuer Kommentar
 
Renat Akhtyamov:
Sie haben eine Prognose, warum nicht?

Ich möchte sehen, wie Ihre aussieht. Zeig mir...

[Gelöscht]  
Eidechse_:

Ich möchte sehen, wie Ihre aussieht. Zeig mir...

Trend ANGLE MT5

 
Eidechse_:

Ich möchte sehen, wie Ihre aussieht. Zeig mir...

wie dies und so weiter.


 
Renat Akhtyamov:

wie dies und so weiter.


Ich will den Typ nicht. Ich will es so wie du. Die beste Version! Die letzte! Zeig mir...

 
Eidechse_:

Ich will den Typ nicht. Ich will es so wie du. Die beste Version! Die letzte! Zeig mir...

das Neueste im Moment.

 
Renat Akhtyamov:
Das Neueste im Moment

Ich danke Ihnen.

 
Renat Akhtyamov:

das Neueste im Moment.

Setzen Sie den Auftrag gedanklich auf den Indikator, er wird im Plus sein.

Ich glaube, es wird überzeichnet...

 
Eidechse_:

Ich glaube, er überzeichnet...

keine
 
Renat Akhtyamov:
keine

Also, poste den Indikator, Maxim wird ihn sich ansehen. Ich habe das Gerät nicht zur Hand...

 
Eidechse_:

Also, poste den Indikator, Maxim wird ihn sich ansehen. Ich habe kein MT zur Hand...

Zauberer, das ist eine Beugung.

zwei Ebenen gezeigt, keine Überschneidungen.

Tun Sie es einfach.

1...698699700701702703704705706707708709710711712...3399
Neuer Kommentar