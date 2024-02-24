Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2918
Bis zum Jahr 2000 wurden jedes Jahr 1 Terrabyte an Daten und 8000 Tools gesammelt und analysiert. Alles, was ausgewertet werden konnte, wurde analysiert, Nachrichten, Zeitungsartikel... Und das war im Jahr 2000. 140 Mitarbeiter.
Eine Art von Life Hacks, die es ermöglichen, das nicht algorithmisierbare zu algorithmisieren,
in Code umzuwandeln, was nicht erklärt werden kann, was das Auge sieht, das Gehirn versteht, aber man kann es nicht mit gewöhnlichem Code beschreiben....
Es ist auch möglich, jede technische Analyse durchzuführen, z.B. Kanäle durch Regression oder was auch immer zu erstellen und alles völlig automatisch, und den ganzen Code in 10 Zeilen ))))
R ist die beste Sprache der Welt! :)
Eröffne einen privaten Chat-Raum über die Sprache, ich werde mich anmelden. Ich denke, Sie werden ein paar mehr Anhänger finden. Kein Geschwätz, kein Gezänk. Konkrete Code-Diskussion über Verbesserungen usw.
Alle historischen Daten sind mit jeder Logik analysierbar.
Versuchen Sie, ein Bild des Marktes einen Schritt voraus zu erstellen, und ich werde daran interessiert sein, mit Ihnen zu kommunizieren.
Der Wert dieses besonderen Handwerks liegt darin, dass es ein Diagramm in Teile zerlegen kann, wie es ein Mensch tut, und dann können Sie mit diesen Teilen tun, was Sie wollen.
Sie sind noch nicht in der Lage, ein zukünftiges Diagramm aufzuteilen. Sie verstehen nicht einmal, worauf ich hinaus will.
Wie Sie sehen können, hat der Algorithmus die Preise in Zonen/Cluster/Staaten unterteilt...
farbige Zonen sind Cluster, weiße Zonen sind das, was der Algorithmus als Lärm betrachtet....
Und nun das Interessanteste: Was sind die PD/SP-Ebenen in Bezug auf das zweite Bild oben? Dies sind die Übergangsbereiche von einem Cluster zum anderen (von einem Zustand zum anderen).
Wir sehen sie nicht, aber wir verstehen sie intuitiv, und jetzt ist es möglich, sie zu algorithmisieren.
Und ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass es immer funktioniert, nicht nur in diesem einen Bild.
Vor etwa zwei oder drei Jahren schlug ich in diesem Thread vor, die Historie großer TFs, z. B. Tagesbars, in Cluster zu unterteilen. Dann wählen (clustern) charakteristischen Clustern in Gruppen. Und dann für jede solche Gruppe auf kleinen TFs, sagen wir 5M, zu wählen, zu finden, zu erfinden, im Allgemeinen, erstellen Sie die optimale Handelssystem.
Der Handel mit neuen Kursen wird wie folgt aussehen:
1. Der aktuelle Cluster und seine Zugehörigkeit zur Gruppe werden erkannt.
2. Der für ihn optimale TS wird gestartet.
(3) Wenn festgestellt wird, dass der Cluster zu Ende ist, wird der Handel gestoppt, bis der nächste Cluster identifiziert wird.