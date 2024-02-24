Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2913
Alles, was Sie geschrieben haben, ist mehr Fantasie als logische Argumentation.
Nun, in diesem Fall sind meine Phantasien im Terminal verkörpert, einschließlich der Ihren, denn es ist dort deutlich sichtbar, dass sich auf M1 ATR und Volumenwerte in Dutzenden von Zeiten ändern, und auf D1 - höchstens in Zeiten, öfter nur um Dutzende von Prozenten. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen äußerlich ähnlichen Prozessen.
Ich sehe, dass Sie erst am Anfang Ihrer Reise stehen.
was eine Neigung ist. Warum drei Pfeile, es sollte einer sein.Wenn auf eine Bestellung drei Positionen ist es Säbel zu lesen, und wenn in der Logik der Aufträge, die Logik zu foltern.))))
Drei Pfeile, weil ich dort dreimal kurzgeschlossen habe.
Sie sollten Tilt googeln.
Die Logik ist fehlerhaft, es sollte nicht auf der gleichen Ebene passieren.
Wer kämpft mit Tilt, und wie ihre TS nach einer großen Reihe von Verlusten zu vertrauen?
Sind diese Trades nicht systematisch, mit Verletzung der Regeln, oder ist es nur, dass die TS macht einen Verlust? Verluste passieren immer - das ist normal - schreiben Sie sich einen Stopp-Punkt für die Verwendung des TS und dessen Überprüfung/Verbesserung.
Begrenzen Sie den Verlust für einen Tag/eine Woche und handeln Sie nicht, wenn Sie den geplanten Verlust bis zur nächsten Periode erreicht haben, und es ist sogar besser, einen Tag oder manchmal eine Woche auszulassen - gehen Sie spazieren.
Achten Sie auf Ihre Gefühlslage - Euphorie und Depression sind Gründe, eine Pause einzulegen - Sie können dies in der Regel durch die Analyse Ihrer Gedanken oder mit Hilfe Ihnen nahestehender Personen in Ihrem Umfeld verstehen. Wenn Sie ein Musikliebhaber sind, können Sie das auch an Ihrer aktuellen Musikauswahl erkennen.
Geld verlieren - Sie werden immer Zeit haben, Sie sollten nicht in Eile sein....
Ich denke, kippen
Handelt es sich bei diesen Trades nicht um Systemtrades, die gegen die Regeln verstoßen, oder ist es nur der TS, der einen Verlust macht? Verluste passieren immer - das ist normal - schreiben Sie sich einen Stopp-Punkt für die Verwendung des TS und seine Überprüfung/Verbesserung.
Ja, ich glaube, ich habe meinen systematischen Ansatz verloren.
Wie auch immer, OHNE heute, die Statistik ist wie folgt: für einen Monat machte ich 70% mit maximalem Drawdown auf dem Konto 12,5%.
Mit heute ist alles traurig
Eigenkapital für einen Monat des Handels OHNE heute
Der Handel wurde mit klaren +- Einzelrisikostopps, einem Lot, ohne Over-Sitting, Averaging und andere Betrügereien durchgeführt, alles ist ehrlich, weil es für mich ist.
Das Gleichgewicht ist genau auf dem richtigen Niveau.
Lassen Sie das Gleichgewicht nicht wie beim letzten Mal aus dem Gleichgewicht geraten.
P.S. Aber es scheint hier schon off-topic zu sein. Der Thread ist nicht zu diesem Thema.
Ja, ich glaube, ich habe mein System verloren.
Schauen Sie doch am Wochenende in der Historie nach, was passiert wäre, wenn Sie nach dem "System" gehandelt hätten.
Beim manuellen Handel geht es in erster Linie darum, Emotionen zu dämpfen, nicht um den Markt.
Meistens ende ich so - auch bei der Demo - ich wollte eine Million.....