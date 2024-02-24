Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2911
Lesen über die Renaissance und Simons, der den Markt gelernt hat. Zitat
Wie lautet der Name des Buches?
Wie lautet der Titel des Buches?
Simons hat seine Strategie nicht verraten, darüber wird überall unmissverständlich geschrieben.
Aber er sagte das Prinzip: Suche nach Marktineffizienzen.
Wie lautet der Titel des Buches?
Ich habe es Ihnen persönlich zugeschickt.
Ahh, ich erinnere mich.
Ja, so einen habe ich gefunden.
Es gibt sie im Internet auf Englisch und auf ausländischen Seiten, glaube ich.
Sie sollten wahrscheinlich zuerst dieses hier herunterladen:Der WSJ-Journalist und Autor eines Buches über Simons, "The Man Who Solved The Market", Gregory Zuckerman, sagt, dass die große Kluft bei den Renditen durch Unterschiede in der Fondsstrategie erklärt werden kann.
Suchen Sie dann den Titel des Artikels und suchen Sie danach
Das ist verständlich, ich lese gerade das Buch.)
Ich habe Ihnen das Buch per E-Mail geschickt
Ich danke Ihnen.
Wer kämpft mit Tilt und wie kann man seinem TS nach einer großen Verlustserie vertrauen?
Wie kann man so handeln?
Ich bin in einer sehr großen Serie von Verlusten Trades, und ich weiß nicht, ob es ein Tilt, oder Pech, oder ich muss die Regeln der Eintrag ändern....
Manueller Handel?
Genau.PS: Denken Sie übrigens nicht daran, den Euro jetzt zu verkaufen, es könnte zu einer Explosion kommen.
Ja, genau.PS: Denken Sie übrigens nicht daran, den Euro jetzt zu verkaufen, es könnte eine Explosion geben
warum????
Ich, zum Beispiel, verkaufe
Nun, ja
Ich habe seit etwa 5 Jahren nicht mehr manuell gehandelt, und Tests des automatischen Handels zeigen, dass es auch nicht gut ist. Deshalb habe ich mich mit MO.... seit einem Jahr.
warum????
Ich für meinen Teil verkaufe
wir sind auf dem Niveau der Käufe von MM und jetzt gibt es neue Käufe von MM...
Es besteht also die Möglichkeit einer großen Aufwärtsverschiebung auf der stündlichen/täglichen.