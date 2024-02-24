Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2922
Aufhebung der Sperre von Maxim.
Ich habe nicht gesehen, wofür die Sperre war.
Wenn man sich die Historie der unwidersprochenen Beiträge ansieht und was dort im Allgemeinen los war, bekommt man den schlechten Eindruck, dass die Provokateure mit einem Schrecken davongekommen sind und nach einer Pause aktiv den Thread spammen. Die letzten paar Seiten werden so direkt von diesen "Experten in ML/DL/NN" geführt.
Aber gut. Beruhigen Sie sich.
Er wurde wegen ungebührlicher Beleidigung der Moderatoren gebannt. Um es milde auszudrücken. Es wird wahrscheinlich eine lange Zeit dauern.
Oh, ONNX ist da. Wir werden jetzt besser leben als je zuvor.)
ChatGPT und NLP sind die nächsten)
Nun, ChatGPT ist über die OpenAI API möglich, und NLP ist über ONNX durchaus möglich.
Der TS basiert auf der Vorhersage des nächsten Balkens in R und der anschließenden Verwendung dieser Vorhersage in einem Expert Advisor in MKL4.
Modell auf R.
Es funktioniert auf H1, der Lehrer ist im Trend (ZZ), prognostiziert den nächsten Balken. OutOfSampe wird nicht verwendet, da das Modell bei jedem Balken neu berechnet wird.
Effizienz der Vorhersage des nächsten Balkens 78-80%
Die positive Vorhersageleistung für einen der nächsten 8 Balken liegt bei über 95 %.
Das erhaltene Modell ist ausgezeichnet.
ABER.
Es ist unmöglich, auf der Grundlage dieses Modells einen funktionierenden TS zu erstellen. 78% der Trades sind profitabel, aber sie sind klein. Aber die Verluste sind viel größer.
Im EA selbst reduzieren wir die Verluste und lassen die Gewinne wachsen. Das führt dazu, dass die Anzahl der gewinnbringenden Trades bei gleichzeitigem Wachstum eines gewinnbringenden Trades und Reduzierung eines verlustbringenden Trades sinkt. Aber das Problem ist damit immer noch nicht gelöst.
Hier ist eines der vielen Ergebnisse der TR- und SL-Übung.
Wenn wir uns das Diagramm mit den Geschäften ansehen, können wir erkennen, dass die fehlerhaften Vorhersagen auf starke Marktbewegungen fallen, d. h. das Modell sagt aus irgendeinem Grund die Richtungen starker Marktbewegungen falsch voraus. Die Gründe dafür sind nicht klar, da das Modell selbst auf der durch die Stichprobe erhaltenen Probe trainiert wurde.
Typisches Diagramm.
Es ist schwer zu erkennen, ich habe die Geschäfte mit vertikalen Linien hervorgehoben
API GPT ist gut, aber die Blackbox GPT ist nicht koscher, um Geld zu verwalten))))) NLP scheint besser zu sein. Oder isolieren Sie die Logik des GPT))))
In Rennesans wurden übrigens im Jahr 2001 oder im zweiten Jahr 300 Tausend Geschäfte pro Tag mit 8000 Tausend Instrumenten getätigt, und dies wurde nicht als Hochfrequenzhandel betrachtet, da die meisten Geschäfte aufgeteilt waren und keine großen Auswirkungen auf den Markt hatten).
Ich habe ein paar Fragen
Es funktioniert auf H1, der Lehrer ist im Trend (ZZ), prognostiziert die nächste Bar. OutOfSampe wird nicht verwendet, weil das Modell auf jeder Bar neu berechnet wird.
Wenn es den nächsten Balken vorhersagt, warum macht es dann ZZ?
Die Effizienz der positiven Vorhersage für einen der nächsten 8 Balken liegt bei über 95%.
Was meinen Sie mit "8 Balken", wenn das Modell nur einen Balken vorhersagt - nämlich den nächsten.
Ich habe ein paar Fragen
Wenn der nächste Balken vorhergesagt wird, was ist dann die ZZ dafür?
was bedeuten 8 Balken, wenn das Modell nur einen Balken vorhersagt, nämlich den nächsten.
zum Beispiel, dass 1 von 8 Balken weiß ist :-)
Überhaupt gibt es eine Menge seltsamer Dinge - das Modell wird getestet, aber eine Parabel und AMA sind auch im Roboter enthalten. Es besteht der starke Verdacht, dass sich das Ergebnis nicht grundlegend ändert, wenn man R und andere Dinge entfernt - Parabolic und AMA in einem Paar werden ähnliche Ergebnisse liefern