Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2917
Eine Art von Life Hacks, die es ermöglichen, das Unalgorithmische zu algorithmisieren,
das, was man nicht erklären kann, was das Auge sieht, was das Gehirn versteht, aber man kann es nicht in einem Code beschreiben, in Code verwandeln...
Ein Beispiel: Wir haben einen Preis.
Händler mit genügend Erfahrung können die Niveaus des BSP auf dem Chart markieren, oft mit recht guter Genauigkeit,
etwa so.
Das ist so, als ob sie den Beginn einer weiteren Bewegung von der ersten Bewegung trennen, unser Auge sieht es, unser Gehirn versteht es, aber einen Algorithmus zu schreiben kommt nicht in Frage, er wird immer unvollständig, nicht korrekt sein, nicht funktionieren... Es ist die gleiche Geschichte, dass ein erfolgreicher manueller Händler seinen TS nicht als Algorithmus schreiben kann, es gibt immer Ungenauigkeit und Unvollständigkeit in den Erklärungen (sogar für ihn selbst).
Aber wenn wir die Daten richtig aufbereiten und die Daten richtig clustern, erhalten wir etwas, das dem ähnelt, was das menschliche Gehirn im Chart sieht....
Wie Sie sehen können, hat der Algorithmus die Preise in Zonen/Cluster/Zustände unterteilt...
farbige Zonen sind Cluster, weiße Zonen sind das, was der Algorithmus als Rauschen betrachtet....
Und nun das Interessanteste: Was sind die PD/SP-Ebenen in Bezug auf das zweite Bild oben? Das sind die Übergangsbereiche von einem Cluster zum anderen (von einem Zustand zum anderen).
Wir können sie nicht sehen, aber wir verstehen sie intuitiv, und jetzt ist es möglich, sie zu algorithmisieren.
Und ich vergaß zu sagen, dass es immer funktioniert, nicht nur in diesem einen Bild.
...
Wie "richtig"? Welche Art von Clustering? Wie geht man auf einem Balken von einem Zustand zum anderen über, denn um ein Cluster zu identifizieren, braucht man Informationen über die Bildung des Clusters?
"Richtig", wie? Welche Art von Clustering? Wie kann man auf einem einzigen Balken von einem Zustand zum anderen übergehen, da die Identifizierung von Clustern einige Informationen über die Bildung des Clusters erfordert?
schrieb in PM
Habe meinen Namen von elibrarius in forester geändert, da ich mich mit Holzmodellbau beschäftige... damit mein Nickname zu meiner Haupttätigkeit passt.
Es gibt ein schönes Paket mit dem gleichen Namen forester. Das könnte Sie interessieren.
ein schönes Paket mit dem gleichen Namen forester. Das wird Sie interessieren.
Nun, ich habe meinen eigenen Wald. Das Gute daran ist, dass man absolut alles im Code ändern kann, um zu experimentieren.
Wozu ist das gut?
Alle erforderlichen Parameter sind bereits in den Paketen enthalten und können von Ihnen geändert werden.
Was soll das bringen?
Alle erforderlichen Parameter sind bereits in den Paketen enthalten und können geändert werden.