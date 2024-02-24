Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2914
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Gleichgewicht ist genau auf dem richtigen Niveau.
Lassen Sie das Gleichgewicht nicht wie beim letzten Mal aus dem Gleichgewicht geraten.
))
Normalerweise ende ich so - sogar in der Demo - ich wollte eine Million....
Ich bin jetzt auch ausgeflippt, ich bin absichtlich ohne Stop eingestiegen, also entweder ein Ausbruch oder ein neues Hoch )).
PS. Ich bin es leid, mit meinen Händen zu handeln....
))
Ich bin jetzt auch ausgeflippt, ich bin absichtlich ohne Stop eingestiegen, also entweder ein Ausbruch oder ein neues Hoch ))
PS. Ich bin es leid, mit meinen Händen zu handeln....
Ich muss mich ausruhen - ich möchte nicht zum manuellen Handel zurückkehren - es ist sehr stressig, besonders wenn man kein Geld verlieren kann.
Ich muss mich ausruhen - ich zögere sehr, zum manuellen Handel zurückzukehren - sehr stressig, vor allem, wenn man kein Geld verlieren kann.
Wenn man versteht, dass es einen Markt gibt und wie er funktioniert, dann ist der manuelle Handel viel weniger riskant und profitabler als algo....
aber die Psychologie kommt einem in die Quere.
Wenn man versteht, dass es einen Markt gibt und wie er funktioniert, dann ist der Handel mit Händen viel weniger riskant und profitabler als algo....
aber die Psychologie kommt einem in die Quere.
Es kommt darauf an, von welcher Seite man es betrachtet.
Das hängt davon ab, wie man es betrachtet.
Ich denke schon. So sieht es von meiner Seite aus.
Ich denke schon. So sieht es von meiner Seite aus.
Nichts für ungut. Vielleicht ein bisschen im Scherz, aber teilweise ernst.
Wenn es ein "wenn" und dann ein "dass" gibt, kann man lächeln.
morgen wird es genau einen Monat, seit ich begann den Handel.
Ich habe mich gelangweilt Handel bei niedrigen Risiken, ist es sehr schwierig, 10 Haltestellen in einer Reihe zu nehmen und den Handel weiter, vor allem, wenn Sie wissen, was passieren wird, aber Sie sind verpflichtet, für ein Geschäft mit geringem Risiko warten, und es kann nicht sein, und es kann herausgeschlagen werden, so am Ende der Risiken (Haltestellen) erhöht.
Der maximale Drawdown auf dem Konto betrug 27,7%.
endgültigen Gewinn für den Monat - 177,7%.
nicht schlecht
auf dem Futures-Konto +15% für 3 Tage des Handels
Jetzt lassen Sie die Bilanz nicht brechen dieses Niveau, wie in früheren Zeiten.
Ich habe nicht )))
morgen ist genau ein Monat vergangen, seit ich mit dem Handel begonnen habe.
Es ist sehr schwierig, 10 Stopps in einer Reihe zu nehmen und weiter zu handeln, vor allem, wenn Sie wissen, was passieren wird, aber Sie sind verpflichtet, für ein Geschäft mit geringem Risiko zu warten, und es kann nicht da sein, und es kann herausgeschlagen werden, so am Ende der Risiken (Stopps) erhöht.
Der maximale Drawdown auf dem Konto betrug 27,7 %.
Gesamtgewinn für den Monat - 177,7 %.
ziemlich gut
auf dem Terminkonto +15% für 3 Handelstage
Ich wäre ein komischer Kauz, wenn ich nicht fragen würde. Ist die MO vorhanden oder nur unanständige Hände?
Nichts für ungut. Vielleicht ein wenig im Scherz, aber teilweise ernst.
Wenn es ein "wenn" und dann ein "dass" gibt, kann man lächeln.
Ich verstehe nichts.
Ist die MO vorhanden oder nur die unartigen Hände?
MO - 0,0 %.
Das verstehe ich nicht.
Dann lesen Sie weiter.