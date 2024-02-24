Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2920
Ich teste die MO-Idee in Echtzeit, vielleicht ist es nur Glück, aber es ist gut!?
30 Modelle laufen, 24.000 Vorhersagen.
Ich hoffe, es ist kein Glück.
Gute Ergebnisse. Nur nicht genug Trades für eine tiefgehende Analyse. Auf jeden Fall haben sie in die richtige Richtung eröffnet. Der Glücksfaktor ist vorhanden. Jeder hat ihn :-). Es ist nur schade, dass das nicht immer der Fall ist. ((((
Es gibt nur wenige Trades, weil ich gerade ein Skript geschrieben habe, und sobald ich den Code gestartet habe, um seine Analyse zu bewerten, habe ich angefangen, Trades zu eröffnen, damit es nicht langweilig wird. Dies ist der erste Start im Allgemeinen.
Machen Sie weiter. Ich bin fertig.)
Wenn man genau hinsieht, ist der Abstand zwischen Kauf und Verkauf derselbe, und der Stopp liegt bei 1/3.
Es scheint eine einfache Strategie zu sein
Wenn ein Typ von 200 auf 50.000 steigt, sagt er:
"Nun, verdammt, nein. Es ist nicht so einfach, wie ich es gerne hätte. Ich habe, inspiriert durch die Kommunikation im Forum, beschlossen, die alten Zeiten aufzurütteln, und seit dem zweiten Tag schmelzen meine Gehirne schlimmer als vom Skalpieren - ich versuche, das Skalpieren zu formalisieren. Zumindest teilweise. Zur gleichen Zeit habe ich meinen Programmierer geladen.
Ich habe eine fixe Idee - ein System zu bauen, das in der Lage wäre, den aktuellen Markt online anhand einer ganzen Reihe von Parametern zu analysieren, und dann parallel dazu ein ähnliches System laufen zu lassen, das meinen Handel online analysieren würde, um einen Weg zu finden, das Konzept des "Marktgefühls" zu formalisieren. Offensichtlich ist das menschliche Gehirn ein leistungsfähiger Computer. Es ist offensichtlich, dass alles nach Algorithmen funktioniert. Es ist klar, dass diese in irgendeiner Weise beschrieben werden können. Aber wie man diese Algorithmen aus dem Kortex herausbekommt, weiß ich nicht. Ein kochendes Gehirn, keine Ergebnisse. Mein Programmierer schlägt eine alternative Option vor - mein Handeln in Dutzende oder Hunderte einzelner einfacher Bausteine zu zerlegen und zu versuchen, jeden einzelnen zu formalisieren, um sie am Ende des Prozesses zu einem leistungsfähigen System zusammenzufügen. Diese Option gefällt mir nicht. Aber wenn man jede Episode separat mit einem Haufen von Bedingungen, Einstellungen usw. auslegt. - wird nicht genug Zeit oder Energie haben, vor allem bezweifle ich die Ergebnisse eines solchen Weges. "
Glauben Sie, dass MO in der Lage sein wird, diese Aufgabe zu bewältigen?
Welcher Aufgabe? Der, die der Autor weder definieren noch formalisieren konnte? Die Antwort ist offensichtlich...
Der arme Programmierer tut mir wirklich leid...
und dem Autor sollte man eine Schaufel in die Hand drücken, bis der ganze Müll herauskommt, der Programmierer hat ihm die richtigen Dinge gesagt, aber was kann man schon von einem Dummkopf nehmen....
Fahren Sie fort. Ich habe alles gesagt:)
Wie auch immer, es funktioniert gut.
aber man muss den langfristigen Trend verstehen. und das ist immer ein 50/50-Ratespiel.