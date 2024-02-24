Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2860
Gpt kopiert? Habe ich das richtig verstanden?
.
Da ist es ein bisschen anders. Die Antwort passt vom Stil her überhaupt nicht zu den Texten über das vorgegebene enge Thema (eine bestimmte japanische Kampfkunst), aber sie ist recht passend, wenn man sie im Rahmen eines breiteren Themas (Sporttraining) betrachtet. Das heißt, es findet eine Verallgemeinerung der Konzepte und eine Übertragung auf einen größeren Kreis statt, was eine vagere Antwort ermöglicht. Ein gewisses Maß an Nachahmung des Denkens ist immer noch vorhanden, daher betrachte ich es als die nächste Stufe nach Google, wenn auch nicht unbedingt als eine Stufe nach oben in Bezug auf die Nützlichkeit).
Die Antwort ist nur 1 - die beste nach dem Algorithmus. Das heißt, es sollten nur verifizierte Informationen verwendet werden, nicht das Internet. Und er sollte nicht einmal Wikipedia verwenden, das jeder bearbeiten kann. Offenbar nur Lehrbücher (es gibt auch andere), technische Dokumentationen und Code-Beispiele für die Variante des Codeschreibens.
Der Nachteil der Tatsache, dass es nur 1 Antwort gibt, ist der Mangel an Alternativen. Sie können immer eine andere Variante in Google finden oder die beste für Ihre Aufgabe zusammenstellen.
Er versucht zu verstehen, wie es funktioniert. Er muss irgendwoher Informationen bekommen, um sie dir zu zeigen. Er wird das Ohmsche Gesetz nicht erfinden, oder? Er wird es nur aus einem Lehrbuch zeigen. Vielleicht wird er den Text einzigartig machen, damit er original ist.
.
Nach dem Gespräch zu urteilen, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie denken, dass er, wenn er GPT anruft, nach der plausibelsten Antwort im Internet sucht?
Er versucht zu verstehen, wie es funktioniert. Er muss von irgendwoher Informationen bekommen, um sie Ihnen zu zeigen.
Eine Antwort kann durchaus eine Liste von Antworten enthalten. Die Antwort kann wiederum einen kurzen Verweis auf das Thema und einen Link zu einem Suchergebnis von Google enthalten. Nichts hindert den Bot daran, einfach eine intelligente Schnittstelle für Google zu werden. Auf jeden Fall ist die potenzielle Flexibilität viel größer als die von Suchmaschinen. Ich kann nicht sagen, dass dieses Ding eindeutig nützlich sein wird, aber das Leben der smm-Benutzer könnte viel komplizierter werden).
Ich würde sehr gerne eine Person hier treffen, die sagt - dank MO habe ich einen Haufen Geld mit dem Handel verdient, und du bist nur ein Verlierer.... Vorzugsweise mit einem Screenshot des Brokerberichts und einem Chart unter + 1000%.
Aber bis jetzt habe ich noch keinen von ihnen gesehen...
Ich würde es glauben, wenn ich einen sehen würde, höchstwahrscheinlich :)
Die ersten 30 Tage eines echten Markttests. Neuronales Netzwerk öffnet und schließt Positionen. +10% auf die Einlage ohne Hebelwirkung. 2-3 Trades pro Tag.
Keine Notwendigkeit, gut oder schlecht zu bewerten, ich zeige, was ich heute habe.
Ich würde mich nicht auf Informationen aus dem Internet verlassen, ich schrieb über die Dokumentation ....
Ich glaube nicht, dass er sich das selbst ausgedacht hat. Höchstwahrscheinlich hat er es irgendwo aus dem Internet kopiert. Von Github, StackOwerflow oder irgendwo anders. D.h. eine Suchmaschine.
Google wird es auch schwer haben. Es wird zwangsläufig eine Vielzahl von Websites mit KI-generierten Artikeln geben. Spam-Angebote sind bereits im Kommen.... Vollwertige Websites werden nach oben gehen, gute Websites werden untergehen. Und es wird für uns als Nutzer schwieriger werden, wenn wir auf solche Seiten gelangen.
Die Nutzer werden auch intelligentere Mittel zum Suchen und Filtern von Inhalten einsetzen müssen. Und wenn sie mit einer breiten Palette von Nachschlagewerken und Lehrbüchern verbunden werden, wie Sie denken, wird das ziemlich gut sein.
Wie löst man "Zu viele Anfragen in 1 Stunde. Versuchen Sie es später noch einmal. "mit Wohn-VPN?
Wenn Sie ein VPN verwenden, weil viele Länder nicht offen chatgpt sind, verwenden viele Menschen VPN, um sich anzumelden, wenn Ihr VPN IP ist Rechenzentrum IP ist leicht zu identifizieren, so wird es zeigen "Zu viele Anfragen in 1 Stunde. Versuchen Sie es später noch einmal.", wenn Sie Wohn-IP verwenden, dann wird es wiederhergestellt werden und kann mehrmals verwendet werden.
zeige mir einen Screenshot des Clustering-Ergebnisses bitcoin prices 1 year period
Es tut mir leid, aber ich habe keinen Zugang zu externen Ressourcen wie Bildern oder Echtzeitdaten. Ich kann jedoch einige Informationen über Clustering bereitstellen und wie es zur Analyse von Bitcoin-Preisen verwendet werden kann.
Clustering ist eine Technik der Datenanalyse, bei der eine Reihe von Datenpunkten auf der Grundlage ihrer Ähnlichkeit in Clustern gruppiert wird. Im Zusammenhang mit Bitcoin-Preisen könnte Clustering verwendet werden, um Muster oder Trends in den Daten über einen bestimmten Zeitraum, z. B. ein Jahr, zu erkennen. Ein Clustering-Algorithmus könnte zum Beispiel Cluster von Tagen oder Wochen identifizieren, in denen der Bitcoin-Preis ein ähnliches Verhalten zeigt, wie etwa Perioden mit schnellem Anstieg oder Rückgang.
Um ein Clustering mit Bitcoin-Preisdaten durchzuführen, benötigen Sie einen Datensatz, der die täglichen oder stündlichen Preise für einen bestimmten Zeitraum enthält, und einen Clustering-Algorithmus zur Verarbeitung der Daten. Es gibt viele verschiedene Clustering-Algorithmen, jeder mit seinen eigenen Stärken und Einschränkungen. Zu den häufig verwendeten Clustering-Algorithmen gehören k-means, hierarchisches Clustering und dichtebasiertes Clustering.
Sobald die Daten durch den Clustering-Algorithmus verarbeitet wurden, können Sie die Ergebnisse visualisieren, um Muster und Trends in den Daten zu erkennen. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, z. B. Streudiagramme, Liniendiagramme oder Heatmaps.
Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich! Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.
Ich werde nicht geben Bewertungen - ich werde nur sagen, dass ich nicht über eine solche Grafik :)
Seit Ende März habe ich +10% Ergebnis auf das zeitgewichtete durchschnittliche Vermögen. Stimmt, praktisch ohne Drawdowns. Aber das hat nichts mit MO zu tun.
Erfolg in der Entwicklung! Respekt für das Teilen. Es gibt also Leben auf dem Mars, ich habe nur nicht gut getropft.