Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2862
Warum hat man sich nicht mit der Frage beschäftigt, wie man Übertraining abbauen kann?
Also beschlossen - die Anzahl der zu optimierenden Parameter sollte minimal sein - zu diesem Zweck ist es notwendig, NS aus dem Algorithmus auszuschließen.
Zum Verständnis. Wenn ich nicht verstehe, warum bestimmte Daten den Preis beeinflussen sollten und es keine Informationen darüber im Netzwerk gibt, dann wissen Caroline und die anderen Teilnehmer höchstwahrscheinlich auch nichts davon. Dementsprechend werden sie auch nicht benötigt - niemand berücksichtigt sie beim Handel.
Nun, fragen wir GPT
jedes abstruse Durcheinander kann durch ein paar Zeilen Code dargestellt werden, nicht mehr als 10.
Ich habe allerdings nicht nachgeguckt und mir das selbst ausgedacht.
Nehmen wir an, Sie haben eine Grundidee, die 55% gewinnbringende Geschäfte ergibt, aber in finanzieller Hinsicht stellt sich heraus, dass sie etwa Null ist. Und hier wollen Sie die Zahl der gewinnbringenden Geschäfte erhöhen - was tun Sie?
Und wenn Sie Derivate gefunden haben, die von anderen beim Handel berücksichtigt werden?
Und im Allgemeinen ist es so vielfältig, wer was berücksichtigt.... dass es für mich schwieriger ist, herauszufinden, was sie nicht tun. Sie haben Oszillatoren als Prädiktoren genommen und dort ein Muster gefunden - viele Leute benutzen sie - ist das ein zuverlässiges Muster?
Nehmen wir an, Sie haben eine Grundidee, die Ihnen 55 % gewinnbringende Geschäfte beschert, aber in finanzieller Hinsicht stellt sich heraus, dass die Zahl der gewinnbringenden Geschäfte bei Null liegt. Und Sie wollen die Zahl der gewinnbringenden Geschäfte erhöhen - was können Sie tun?
Hier sind die wirklichen Schritte, die ich unternommen habe - weggeworfen. Und mich hingesetzt, um einen Expert Advisor zu schreiben, der Futures gegen Spot handelt, worüber prostotrader im benachbarten Abschnitt geschrieben hat. Ich habe ihn letzte Woche bis auf den Punkt fertiggestellt - mehr kann ich in MT5 nicht verbessern. Während des Schreibens und Handelns sind viele Ideen entstanden. Jetzt beschäftige ich mich intensiv mit ihnen. Aber alles ist marktneutral. Ich habe nicht vor, zum direktionalen Handel zurückzukehren.
Sobald mir etwas einfällt, das Aufmerksamkeit verdient, werde ich auf jeden Fall über die Ergebnisse berichten. Aber bei meinem Tempo wird das nicht so bald passieren....
Nun, Sie hätten sagen sollen, dass Sie den direktionalen Handel aufgegeben haben.
Bietet Ihr Broker EBS auf MT5 an? Und was ist mit der CS? Ist es nicht verboten, Depots in Dollar zu führen? Es gibt doch einen Grund für künstliche Hebelwirkung, oder?
Fi-am, EBS gibt.
Ich habe meistens Rubel CS. Mit Hebelwirkung nach Forex ist dort alles nicht human - es ist besser, es nicht zu benutzen.
Ich werde nicht alle Nuancen beantworten - es gibt wirklich eine Menge von ihnen dort. Es gibt einen Zweig, dort ist alles detailliert beschrieben.
Die Einstiegsschwelle für die Summe ist viel höher als beim Forex. Und diese Strategie ist nicht gerade ein Schnäppchen - es ist eher eine Alternative zu einem Bankdepot + eine gute Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Börsenhandel zu sammeln. Aber es gibt keine Drawdowns, wenn man keine Fehler macht :)
Ich habe eine Idee für die Simulation der Handlungen von Marktteilnehmern...
Diese Logik passt nicht:
1) Einfluss der großen, nicht spekulativen Akteure. Dies sind vor allem Staaten und zwischenstaatliche Organisationen.
2) Der Einfluss von unerwarteten Nachrichten.
3) Kombination der ersten Punkte, wenn Staaten in unerwarteter Weise auf unerwartete Nachrichten reagieren.