Das passt nicht in diese Logik:
1) Der Einfluss der großen, nicht spekulativen Akteure. Das sind in erster Linie Staaten und zwischenstaatliche Organisationen.
2) Der Einfluss von unerwarteten Nachrichten.
3) Kombination der ersten Punkte, wenn Staaten in unerwarteter Weise auf unerwartete Nachrichten reagieren.
Es besteht die Meinung, dass die Punkte 1, 2 und 3 nur einen sehr geringen Einfluss auf den Preis haben und die neu eröffneten Positionen der Teilnehmer stark beeinflussen, wobei ihr Status und die Größe ihrer Geldbörse keine Rolle spielen.
Hier ist das Delta der Käufer/Verkäufer von 9 Forex-Brokern (zusammen), die die Positionen ihrer Kunden übertragen.
Bewerten Sie die Korrelation...
Daraus schließe ich, dass die Positionen der Teilnehmer einen entscheidenden Wert haben.
Und wie kann man die Handlungen der Teilnehmer vorhersagen? Nun, als Option, um ihren Handel zu modellieren, aber wie kann man den Handel modellieren? Nun, wir können nicht jeden modellieren, wir kennen nicht jedermanns Strategie, aber wir wissen mit Sicherheit, dass alle Strategien ein gemeinsames Merkmal haben - die Kapitalkurve, die mit den Daten der Vergangenheit bis heute wächst.
Indem wir Tausende von Strategien mit Kapitalwachstum modellieren, nähern wir uns allen Teilnehmern durch das Gesetz der großen Zahlen (in der Theorie) an.
=====================================================================
einen ersten Entwurf des Modells erstellt (dies ist nicht das, was ich tun werde, sondern nur ein Testlauf)
ca. 200 Modelle auf verschiedene Wachstumsbereiche trainiert, ala 200 TK-Käufer, Top-Preis und Bottom-Like-Käufer.
========================================================
Sie können aus dem Diagramm zu sehen - wenn eine Menge von Modellen sagen, Wachstum-Kaufen, der Preis fällt, die gleiche Korrelation ist vorhanden, wie in dem Bild oben mit Forex.
Alles, was so schnell wie möglich auf den Preis reagiert, wie auch immer realisiert, ist eine Situation im Moment.
alles, was so schnell wie möglich auf den Preis reagiert, wie auch immer realisiert, ist eine Situation im Moment.
Ich verstehe das nicht, was ist der Sinn?
Ich verstehe das nicht, was soll das bringen?
So ist es gut.
Es besteht die Meinung, dass die Punkte 1,2,3 sehr wenig Einfluss auf den Preis haben und sich stark auf die neu eröffneten Positionen der Teilnehmer auswirken und es nicht wichtig ist, welchen Status sie haben und wie groß ihr Geldbeutel ist.
Hier ist das Delta der Käufer/Verkäufer von 9 Forex-Brokern (zusammen), die die Positionen ihrer Kunden übertragen.
Bewerten Sie die Korrelation...
Ich wiederhole meine gelöschte Nachricht, dass es sich bei der Korrelation höchstwahrscheinlich um Händler handelt, die dem Preis folgen. Das heißt, der Preis ist primär und das Delta ist sekundär.
Bei der Korrelation geht es wahrscheinlich darum, dass die Händler dem Preis folgen. Das heißt, der Preis ist primär und das Delta ist sekundär.
Oppa....
Ich habe es nicht vermisst, alle Beiträge sind gelöscht worden.
Hat das etwas zu bedeuten?
Kurz gesagt, viel Glück für diejenigen, die es gelesen haben,
Ich freue mich darauf, in der Gesellschaft der Erfolgreichen zu sein.
Es ist Zeit, sich auszuruhen, das neue Jahr kommt!!!
Warum höchstwahrscheinlich?
Einige sind gegen den Trend, aber die meisten glauben offenbar, dass der Trend ihr Freund ist.
In meinen Spielmodellen bin ich immer von zwei Axiomen ausgegangen: (1) der Preis bewegt sich eher in die Richtung, die von einer Minderheit gewählt wird, (2) unter denen, die die Richtung nicht erraten, ändert ein größerer Anteil derer, die sie erraten, ihre Meinung als unter denen, die sie erraten. Das erste Axiom bezieht sich auf die Ungerechtigkeit des Marktes, das zweite Axiom auf das Verhalten der Masse im Durchschnitt. Diese Axiome scheinen zu offensichtlich, um sie zu verwerfen.
Für ein vollständiges Marktmodell fehlen diese Axiome natürlich, da sie Nachrichten und das Verhalten von Nationen nicht berücksichtigen.
Warum höchstwahrscheinlich?
Ich glaube nicht, dass die Menge gegen den Trend handeln will. Je niedriger der Preis, desto mehr Menschen wollen kaufen, um teurer zu verkaufen, und je höher der Preis, desto mehr Menschen wollen verkaufen. Dies ist die Grundlage des Markthandels. Deshalb ist sie mit dem Preis korreliert.
Staaten bewegen den Preis aus anderen Gründen und können sogar bewusst vorübergehende Verluste machen, um andere Ziele zu erreichen (Inflation, Soziales, Politik).
Nachrichten sind eine andere Geschichte.
Wale können sich von der Menge mit großen Bewegungen trennen.
Börsen, DCs und ihre Insider, die Informationen an Wale weitergeben, können den Preis dort bewegen, wo die Kundenstopps größer sind.
Die Masse der Hamster verliert immer, nur wenige von ihnen werden erfolgreich.