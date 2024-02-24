Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3133
https://www.mql5.com/ru/articles/8863
dort im Suchtext:
"Die X-Achse zeigt die Häufigkeit der Trades bzw. deren Dauer in Balken an. Die Y-Achse zeigt die Schätzung von R^2 für jeden der Durchgänge. Es ist gut zu erkennen, dass zu kurze Trades in 0-5 Takten die Leistung des Modells stark beeinträchtigen, während der Bereich von 15-23 optimal ist. Wenn die Dauer der Transaktionen über 30 Takte steigt, verschlechtern sich die Ergebnisse. Es gibt eine kleine Gruppe mit Transaktionsdauern von 6-9 Takten, für die die Schätzungen maximal sind. Wir sollten versuchen, Modelle mit solchen Laufzeiten zu trainieren und die Ergebnisse mit anderen Clustern vergleichen.
Trainieren Sie die KI, Banns auszusprechen. Nicht nur für unflätige Sprache, sondern auch für Unhöflichkeit. Auf der Grundlage einer Inhaltsanalyse.
Dann auch für die Unvereinbarkeit mit dem Thema der Branche (das ist komplizierter).
Die Api ist offen, nimm sie und mach es.
Idealiti:)
Ich mag es selbst.)
Und der Ast würde sofort 95% seines Gewichts verlieren ...
wer ist daran interessiert?
Ich empfehle Ihnen, sich über genetische Programmierung zu informieren, damit Sie Ihre Recherchen nicht auswendig machen müssen.
Um nach Regelmäßigkeiten zu suchen, die nicht an die Zeit/Chronologie gebunden sind, empfehle ich, sich mit Algorithmen als sozialen Regeln vertraut zu machen.
Und die Richtung der Suche ist richtig.
Es gibt nur Preise und eine Abfolge von bestimmten Ereignissen auf dem Markt.
ist das, wenn Sie einen Punkt B am Punkt A von genau der gleichen Art öffnen?
Was?
Ebenen
Welche Instrumente können zur Beschreibung von Regelmäßigkeiten jeglicher Art verwendet werden?
1) es müssen Regeln sein
2) funktionale Transformationen
3) Code
4) Mischungen aus verschiedenen Methoden
Eine Regelmäßigkeit ist eine Regelmäßigkeit, weil sie bereits beschrieben ist: Es gibt eine Formel dafür, zum Beispiel das Newtonsche Gesetz der universellen Gravitation, oder eine ganze Theorie.
Und im Allgemeinen werden die Werkzeuge nach der Art der Prozesse ausgewählt, die sein können:
Wiederholbarkeit, die durch etwas bestimmt werden kann.
Das Umfeld spielt eine große Rolle, und Typen wie deterministisch oder zufällig hängen von der Fähigkeit ab, etwas zu berücksichtigen/definieren.
Und im Grunde genommen ist die Beseitigung von Rauschen die gleiche Reaktion auf die gleiche Auswirkung)