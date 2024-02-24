Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3133

Ich teilte die Idee des Systems mit jemandem hier in 20, nicht reif, es noch zu versuchen?
Ivan Butko #:

Dankeschön

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

dort im Suchtext:

"Die X-Achse zeigt die Häufigkeit der Trades bzw. deren Dauer in Balken an. Die Y-Achse zeigt die Schätzung von R^2 für jeden der Durchgänge. Es ist gut zu erkennen, dass zu kurze Trades in 0-5 Takten die Leistung des Modells stark beeinträchtigen, während der Bereich von 15-23 optimal ist. Wenn die Dauer der Transaktionen über 30 Takte steigt, verschlechtern sich die Ergebnisse. Es gibt eine kleine Gruppe mit Transaktionsdauern von 6-9 Takten, für die die Schätzungen maximal sind. Wir sollten versuchen, Modelle mit solchen Laufzeiten zu trainieren und die Ergebnisse mit anderen Clustern vergleichen.

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
  • www.mql5.com
В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.
 
Forester #:
Trainieren Sie die KI, Banns auszusprechen. Nicht nur für unflätige Sprache, sondern auch für Unhöflichkeit. Auf der Grundlage einer Inhaltsanalyse.
Dann auch für die Unvereinbarkeit mit dem Thema der Branche (das ist komplizierter).

Es ist nicht mehr so kompliziert.

Hier ist ein erster Versuch.

============


Die Api ist offen, nimm sie und mach es.

mytarmailS #:

Es ist nicht mehr so kompliziert.

Hier ist mein erster Versuch.

============


die api ist offen, nehmen Sie es und tun Sie es

Idealiti:)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Idealiti:)

Ich mag es selbst.)

Und der Ast würde sofort 95% seines Gewichts verlieren ...

wer ist daran interessiert?

 
mytarmailS #:

Ich empfehle Ihnen, sich über genetische Programmierung zu informieren, damit Sie Ihre Recherchen nicht auswendig machen müssen.

Um nach Regelmäßigkeiten zu suchen, die nicht an die Zeit/Chronologie gebunden sind, empfehle ich, sich mit Algorithmen als sozialen Regeln vertraut zu machen.


Und die Richtung der Suche ist richtig.

Es gibt nur Preise und eine Abfolge von bestimmten Ereignissen auf dem Markt.


ist das, wenn Sie einen Punkt B am Punkt A von genau der gleichen Art öffnen?

 
mytarmailS #:
Was?

Ebenen

 

Welche Instrumente können zur Beschreibung von Regelmäßigkeiten jeglicher Art verwendet werden?


1) es müssen Regeln sein

2) funktionale Transformationen

3) Code

4) Mischungen aus verschiedenen Methoden

 
Eine Regelmäßigkeit ist eine Regelmäßigkeit, weil sie bereits beschrieben ist: Es gibt eine Formel dafür, zum Beispiel das Newtonsche Gesetz der universellen Gravitation, oder eine ganze Theorie.

Und im Allgemeinen werden die Werkzeuge nach der Art der Prozesse ausgewählt, die sein können:

  • deterministisch
  • zufällig
  • ungewiss, d. h. zufällig, wobei der Mensch Teil des Prozesses ist, z. B. bei den Finanzmärkten.
 
Wiederholbarkeit, die durch etwas bestimmt werden kann.

Das Umfeld spielt eine große Rolle, und Typen wie deterministisch oder zufällig hängen von der Fähigkeit ab, etwas zu berücksichtigen/definieren.

Und im Grunde genommen ist die Beseitigung von Rauschen die gleiche Reaktion auf die gleiche Auswirkung)

