Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2859
1. gleichzeitig überspringen wir am häufigsten diejenigen, die eine komplexe Struktur haben, zum Beispiel auch solche Regeln wie "Am Donnerstag um 16 Uhr verkaufen, wenn der Tagesbalken wächst".
Dies ist keine komplexe Struktur - es ist ein Zufall, der sich in der Zukunft nicht wiederholen wird (P=0,5). Das ist die Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin. Alle "komplexen" nicht linearen Beziehungen ohne theoretische Begründung sind Fiktion. Nur ein Algorithmus, der über die Daten gestreckt wird. Die Marktteilnehmer sind sich dieser "komplexen" Beziehung nicht bewusst. Das bedeutet, dass diese Beziehung keinen Einfluss auf die Preisbewegung hat.
Es ist eine andere Sache, ob es eine theoretische Grundlage für "Donnerstag um 16 Uhr verkaufen, wenn der Tagesbalken steigt" gibt. Siehe unten
2. Was Sie mit "realen Gründen" meinen, ist hier nicht klar.
Nun, es ist ein altes Beispiel. Jetzt ist es nicht mehr so, aber die Bedeutung wird Ihnen klar sein.
Aus der Sicht einer einzelnen Wirtschaftseinheit kann die Haupttätigkeit Russlands als Tausch von natürlichen Ressourcen gegen den Nutzen der Zivilisation charakterisiert werden. In diesem Fall ist die grundlegende Währungseinheit für einen solchen Tausch der Dollar (weil er die universell akzeptierte Weltwährung ist). Das heißt, der Erlös für natürliche Ressourcen wird in Dollar gezahlt. Gleichzeitig sind alle innerstaatlichen Aktivitäten an den Rubel gebunden. Und, was wichtig ist, alle inländischen Staatsausgaben werden ebenfalls in Rubel getätigt. Um gesichertes Geld für seine Ausgaben zu erhalten, nimmt der Staat einen Teil des Gewinns von den Pachtunternehmen in Form der MET-Steuer ein. In dieser Kette gibt es also einen erzwungenen Tausch von Dollar gegen Rubel durch die Vermietungsunternehmen. Zwang ist immer eine gute Sache, denn Zwang bedeutet, dass es eine Partei gibt, die bereit ist, Marktgebote abzugeben und damit die Preise zu bewegen.
Wie die Zahlung aller Steuern ist auch die Zahlung der MWB streng geregelt. Für uns wird es wichtig sein, dass die Steuer einmal im Monat gezahlt wird, die Steuer für den Vormonat vor dem 25. des laufenden Monats.
Außerdem ist bekannt, dass immer alles im letzten Moment gemacht wird. Der Umtausch von Pfund in Rubel, um Steuern zu zahlen, ist keine Ausnahme (außerdem gibt es andere Gründe, Pfund länger zu halten). Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Unternehmen/Privatpersonen, die der Abfindungssteuer unterliegen, in der Zeit kurz vor dem 25. einesjeden MonatsDollar in Rubel umtauschen.
Die Idee ist also, Dollar-Rubel vor dem 25. eines jeden Monats zu shorten.
Alle Berechnungen des theoretischen Zinssatzes können hier ebenfalls nachgelesen werden.
3) Jede Strategie hat ungünstige Perioden, die sich in die Länge ziehen können, deshalb muss man einen Zoo solcher Strategien haben, und um ihn manuell zu erstellen, muss man entweder ein Genie sein oder sehr lange leben. Ich bin gerade erst in MO eingestiegen, nachdem ich eine solche geniale Strategie entwickelt hatte, was etwa zwei Jahre gedauert hat, und ich konnte jeden einzelnen Schritt logisch begründen, und als ich sie in die Praxis umsetzte, stieß ich gerade auf eine ungünstige Periode, die durch die angepassten Daten im Tester geglättet wurde.
Um auf den zweiten Punkt zurückzukommen - ich suche nach Ähnlichkeiten im Verhalten der binären Prädiktoren, die auch in absehbarer Zukunft wirksam sein werden. Zu diesem Zweck möchte ich bestimmte Prädiktoren identifizieren. Ich räume ein, dass wir die Zyklizität der Beziehungen zwischen den Prädiktoren berücksichtigen müssen, was bei keinem der mir bekannten Automatenmodelle der Fall ist.
Worauf ich hinaus will, ist, dass es auf die Prädiktoren ankommt. Und wenn sie normal sind, ist MO nicht mehr notwendig.
Ich verlasse die Diskussion - es ist nur so, dass ich vor 10 Jahren meine neuronalen Netze auf OpenCL gelehrt habe, ich habe einen Haufen Mühe und Zeit darauf verwendet, und ich habe keinen Gewinn daraus gezogen. So Gott will, werden Sie Erfolg haben.
Für RU GPTs
Wir registrieren uns über vpn (ich habe Deutsch benutzt) per Mail auf open.ai, wir registrieren uns onlinesim.
danach kaufen wir eine holländische Nummer für 6 Rubel, empfangen SMS darauf, geben den Code ein. Es funktioniert.
Ich habe dies versucht:
"python code get bitcoin price from binance"
Antwort:
nach 3-4 Anfragen tauchte es wieder auf:
Zu viele Anfragen in 1 Stunde. Versuchen Sie es später noch einmal.
:D
sie lassen dich nicht normal spielen
Ich glaube nicht, dass ich ihn mir selbst ausgedacht habe. Höchstwahrscheinlich hat er es irgendwo aus dem Internet kopiert. Von github, StackOwerflow oder irgendwo anders. D.h. von einer Suchmaschine.
Auch eine Suchmaschine, aber nicht nur. Ich habe eine Frage zu einem recht engen Thema gestellt - die Antwort war sinnvoll und originell (ich konnte diesen Text nicht mit Google finden), aber sehr allgemein, stromlinienförmig und nicht sehr informativ.
Anscheinend gibt es eine Option, den Text so zu verändern, dass die Quellen, aus denen er stammt, nicht gefunden werden.
Ich bekomme Spam, dass die KI für die Website einen einzigartigen Artikel zu einem bestimmten Thema schreiben wird. Google mag einzigartige Texte und hebt Websites in der Suchmaschine an. Ich habe selbst einmal Synonymiser dafür verwendet, man nimmt einen Artikel und ersetzt einige der Wörter durch Synonyme. Manchmal waren die Ersetzungen nicht im Thema und ziemlich seltsam)))
elibrarius #:
Google liebt einzigartige Texte und hebt Websites im Suchmaschinenranking an.
und nicht nur
Offenbar gibt es eine Option, um den Text so zu kennzeichnen, dass die Quellen, aus denen er stammt, nicht gefunden werden können.
Ich bekomme Spam, dass die KI einen einzigartigen Artikel für die Website zu einem bestimmten Thema schreibt. Google mag einzigartige Texte und hebt Websites in der Suchmaschine an. Ich selbst habe dafür einmal Synonymiser verwendet, man nimmt einen Artikel und ersetzt einige der Wörter durch Synonyme. Manchmal waren die Ersetzungen nicht im Thema und ziemlich seltsam)))
Da ist es aber ein bisschen anders. Die Antwort passte vom Stil her überhaupt nicht zu den Texten über das vorgegebene enge Thema (eine bestimmte japanische Kampfkunst), aber sie ist recht passend, wenn man sie im Rahmen eines breiteren Themas (Sporttraining) betrachtet. Das heißt, es findet eine Verallgemeinerung der Konzepte und eine Übertragung auf einen größeren Kreis statt, was eine eher vage Antwort ermöglicht. Eine Art simuliertes Denken ist immer noch vorhanden, daher betrachte ich es als den nächsten Schritt vor Google, auch wenn es nicht unbedingt einen Schritt vorwärts in Bezug auf die Nützlichkeit darstellt.)
Nicht unsubstantiiert sein. Frage:
wie trainiert man maki uchi im katori shinto ryu?
Antwort::
Maki uchi ist eine Technik im Katori Shinto Ryu, einer traditionellen japanischen Kampfkunst, die sich auf die Schwertkunst konzentriert. Wenn Sie Maki Uchi erlernen wollen, ist es wichtig, dass Sie einen qualifizierten Lehrer aufsuchen, der Ihnen die richtige Form und Technik beibringen kann.
Hier sind einige allgemeine Schritte, die Sie befolgen können, um Maki Uchi in Katori Shinto Ryu zu trainieren:
Finden Sie einen qualifizierten Lehrer: Suchen Sie ein Katori Shinto Ryu Dojo (Trainingszentrum) in Ihrer Nähe und erkundigen Sie sich nach Kursen und Lehrern. Es ist wichtig, einen Lehrer zu finden, der in Katori Shinto Ryu ordnungsgemäß ausgebildet und zertifiziert ist.
Nehmen Sie regelmäßig am Unterricht teil: Wenn Sie einen Lehrer gefunden und sich zum Unterricht angemeldet haben, sollten Sie regelmäßig am Unterricht teilnehmen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und Fortschritte zu erzielen.
Üben Sie zu Hause: Versuchen Sie zusätzlich zum Unterricht, Maki Uchi zu Hause selbst zu üben. So können Sie Ihre Technik verbessern und Ihr Muskelgedächtnis trainieren.
Suchen Sie nach zusätzlichen Quellen: Vielleicht gibt es Bücher, Videos oder andere Quellen, die Ihnen helfen können, mehr über Maki Uchi und andere Techniken des Katori Shinto Ryu zu lernen. Suchen Sie nach seriösen Quellen und konsultieren Sie unbedingt Ihren Lehrer, bevor Sie etwas Neues ausprobieren.
Denken Sie daran, dass Kampfsporttraining körperlich anstrengend sein kann, also hören Sie auf Ihren Körper und machen Sie bei Bedarf Pausen. Es ist auch wichtig, dass du den Anweisungen deines Lehrers folgst und niemals Techniken ausprobierst, für die du noch nicht bereit bist. Mit Übung und Hingabe können Sie lernen, Maki Uchi und andere Techniken im Katori Shinto Ryu auszuführen.