Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2867
GPT wird nichts ausführen. Wie wird es in der Lage sein, etwas zu testen und zu vergleichen? Oder ist es immer noch möglich, etwas über die API zu erstellen?
Wenn sie ihre eigene Api für Add-ons zu diesem Thema erstellen, wird es vielleicht möglich sein.
Hallo!
Ich suche eine Idee für die Erstellung einer KI in der Bibel.....
Ich suche eine Idee für die Erstellung einer KI in der Bibel.....
Altes Testament oder Neues Testament?
Hier ist etwas...
Am Anfang war das Chaos ohne Visionen?
Aber Gott ordnete an...
Sicherlich verurteilt man einige Menschen und lobt andere...
aber eine KI zu erschaffen, bedeutet Gott zu erschaffen....
Wer kann Gott in Form einer Software erschaffen, obwohl sie ein Geschöpf Gottes ist?
Ein Geschöpf wird von jemandem erschaffen. Aber hier meinen wir von Gott oder einem Programmierer erschaffen.
Die Erschaffung von"Gral" oder KI oder GNN (tiefes neuronales Netzwerk) ist die Erschaffung von "Gott" - der darauf zeigen und Milliarden von Dollar verdienen könnte.
Angenommen, Maxim kann einen "Gott" im Netz erschaffen? Ich glaube nicht. Und ich kann es auch nicht. Aber ich versuche es und arbeite hart.
Übertreiben Sie nicht!
Jede KI ist eine Datenbank mit schnellem Zugriff und der Zusammenfassung einer Gruppe von Daten in einer Zelle, d. h. Generalisierung (z. B. ein Blatt in einem Baum).
Auch selbstlernende Systeme sind Datenbanken, aber anstelle eines Lehrers modellieren sie die Interaktion mit der Lernumgebung und nehmen die Reaktion der Umgebung als Lehrer. Und dann handelt es sich um dieselbe Datenbank.
Welchen Gott erschaffst du? Ich bin Brahman
Du erschaffst einen "Gott" für Händler... aber Sie selbst sind ein Geschöpf Gottes.
Haben Sie Gott übertroffen?
Nein, noch nicht. Ich denke, das ist unerreichbar.