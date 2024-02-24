Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2020
Wenn Sie wissen, wie man kocht, können Sie...
Logischerweise
die Serie muss konsistent sein. D.h. nicht nur aus der Geschichte herausgerissene Zeichen/Tags, sondern eine kohärente Serie
Ich empfehle Ihnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es selbst zu versuchen.In meiner Bibliothek werden die Daten in Form eines 3-dimensionalen Tensors übertragen. Jede Probe stellt eine Matrix dar. Der gesamte Datensatz ist in Lose unterteilt, was eine weitere Dimension darstellt.
Ich frage mich, wie die Entwickler all dieser neuronalen Netze, Scaffolding und Boosts ihr Geld verdienen. Sie stellen alles umsonst zur Verfügung.
Genau wie Unternehmen, die seit 20-30 Jahren Linux entwickeln, ist das Betriebssystem selbst kostenlos, aber der Support oder die Feinabstimmung auf die Anforderungen des Unternehmens kosten Geld, und zwar nicht wenig, all das nennt man Service).
Scaffolding wurde in den 80-90er Jahren erfunden und die erste Implementierung in Fortran77 Mitte der 80er Jahre. Sie können bereits mit ihnen spielen).
Ich frage mich...
Diese Woche fing es wieder gut an, aber heute ist es nicht so gut...
So ist es jeden Anfang der Woche... die Richtung erraten und dann bei den Umkehrungen dumm sein
Vielleicht sollte ich den Anfang und das Ende der Woche aufteilen und getrennt unterrichten). Im Allgemeinen macht es Sinn, Montags, Dienstags..... getrennt zu sammeln und die Ergebnisse entsprechend zu unterrichten und zu verwenden. Nicht nur die Abstufungen sollten beim Training berücksichtigt werden, sondern auch die Wochentage.
Es wäre sinnvoll, montags, dienstags und ..... getrennt zu erfassen und zu unterrichten und die Ergebnisse entsprechend zu verwenden. Wenn beim Training nicht nur die Abstufungen berücksichtigt werden sollen, dann sollten auch die Wochentage berücksichtigt werden.
Ich werde sehen, was als nächstes passiert...
Es ist interessant, die Bilanz über einige Wochen hinweg zu sehen, zeitlich gesehen...
Und was verstehen Sie unter Vorbildung? Trainieren Sie jedes Wochenende vor oder was meinen Sie?
Ich lasse es im Tester laufen, und das gleiche Modell wird in den Handel gebracht, nicht ein neues. Ja, im Teich. Ich lasse zuerst den Tester laufen, dann den Trader.
Ich habe Ihnen mit gelben Strichen gezeigt, wie es jede Woche aussieht.
Also mach dich auf den Weg und tausche die ersten beiden Tage und mach dir nicht das Hirn kaputt ))
oder versuchen Sie, online vorzubilden