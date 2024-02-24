Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2022
Diese Woche bis Donnerstag hält sich), aber noch keine Marktumkehr. Es ist unklar, wie schnell sie reagieren kann.
Kennen Sie ltsm? Probieren Sie es aus, es ist cool.
Ich spreche nur von wiederkehrenden Maschen... die Essenz ist dieselbe, nur die Ansätze können unterschiedlich sein
man so etwas bauen kann, kann man auf RL verzichten und einfach etwas unterrichten
Maxim, sag mir, hast du das Raster selbst geschrieben? Oder haben Sie ein vorgefertigtes Modell verwendet?
Vorgefertigt, meist in Python
sehen Sie sich die Fortsetzung an. Diese Woche hat es geklappt. Das nächste Projekt muss noch getestet werden, mit einer neuen Logik.
Ich denke, wenn Sie Markthandel betreiben, können Sie einen Slippage von 10%-20% der Minutenkerzenhöhe hinzufügen, wenn diese zu hoch ist (d.h. wenn es ein Gap gab).
Und wenn es sich um ein schwebendes Geschäft handelt, dann ist es notwendig, Geschäfte bei sehr hohen Minutenkerzen (Gaps) zu überspringen.
Es reicht aus, für Stresstests einen durchschnittlichen Spread (einschließlich etwaiger Provisionen)*1,5 zu nehmen, wenn es sich nicht um einen wilden Hft handelt. D.h. es hängt von der Anzahl der Geschäfte ab.
und überwachen Sie die Ausfälle Ihres Maklerunternehmens. Wenn sie groß ist, dann liegt das Problem nicht im TS
Wenn Sie prüfen wollen, wie groß der Schlupf ist, dann liegt das Problem nicht beim TS. Ihr Tester ist viel flexibler und schneller, ohne Overheads. Sie eignen sich zum Beispiel besser zur Optimierung.
cool!
Im Internet gibt es interessante Informationen über die Vorhersage des Verhaltens von Robotern in einer unbekannten Umgebung. Aus der Steuerungstheorie.
Auf Russisch? Geben Sie mir einen Link.
Benutzt du dein eigenes Material oder ist es das Skript desselben Mannes?
Englisch... es ist ein geschlossener Zugang auf dem Medium, man braucht ein bezahltes Abonnement.
Ich bin gerade dabei, einen weiteren Bot zu erstellen... das ist nur ein Testlauf.setzen Sie lstm oder gru und einige Verstärkungen ein... dann gehen Sie zu den neuen NS-Architekturen für die Zeitreihen über