Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2713
Das Flugzeug startete und landete und zeichnete das Ereignis auf. Wir traten in ein verändertes Bewusstsein ein und sahen, dass das Flugzeug den durch seine Flugbahn berechneten RSI-Wert überschritt. Auch das ist für uns ein Ereignis. Jetzt müssen wir den Unterschied zwischen einem adäquaten Mann und einer Gottesanbeterin berechnen.
Das ist ein gutes Beispiel, das können wir uns ansehen. Ich verstehe wirklich nicht viel von Flugzeugen, aber das ist nur eine Veranschaulichung der Essenz - vielleicht hilft es Ihnen, die Essenz zu verstehen.
Stellen wir uns vor, Sie sind eine Gottesanbeterin und können ein fiktives Ereignis nicht von einem anderen unterscheiden. Für Sie sind Ursache und Wirkung ein und dasselbe Ereignis und treten daher gleichzeitig auf, ohne dass zwischen ihnen ein zeitlicher und informationeller Zusammenhang besteht, da es keine Zeitreihe gibt und die Ereignisse selbst fiktiv sind. Du sammelst solche fiktiven Ereignisse, wickelst sie in Blätter ein, bewunderst dein Werk, erzählst deinen Freunden davon. Ihre Ereignisse spielen sich außerhalb von Zeit und Raum in Ihrem Kopf ab. Und es scheint Ihnen ziemlich gut zu gehen, aber all das hat wenig Ähnlichkeit mit maschinellem Lernen.
Streitet jemand die Fähigkeit ab, Informationen in Zeitreihen darzustellen? Nein, es ist einfach nicht genug. Und ich leugne nicht die Zeit, warum sollte ich...
Was ist nicht genug? Sie generieren Ihre "Ereignisse" aus einer Zeitreihe, nehmen Sie einfach Teile des Graphen oder Proben, Trainingsbeispiele. Sie nehmen eine Komponentenzerlegung vor, Sie nehmen eine Zeitzerlegung vor.
Es spielt keine Rolle, wie Sie die ursprüngliche Zeitreihe unterteilen und welche Manipulationen Sie damit vornehmen.
Man kann sie auch mit Tomaten bewerfen, auf sie pusten, sie clustern, aber es werden keine Ereignisse aus ihr herausfliegen.
Offenbar ist das "Ereignis" für Sie die Tatsache, dass Sie nach einigen Preismustern suchen können, a la die erste Klasse der Techanalyse
Der Preis spiegelt die aggregierten Aktionen der Händler wider - den Fluss des Wassers - einen Fluss, und Ereignisse sind diskrete Aktionen - das Füllen und Ablassen des Flusses, d. h. die Änderung seines Laufs.
Es geht nicht darum, Zeitreihen - den Preisfluss - abzulehnen, sondern mit anderen Instrumenten nach Punkten zu suchen, die den Fluss beeinflussen.
Ja, ja - ich glaube, dass Menschen/TS den Preis beeinflussen und die technische Analyse EINSCHLIESSLICH der technischen Analyse nutzen, um sie zu beeinflussen.
Sie müssen definieren, womit Sie arbeiten, das ist alles sehr allgemein gehalten.
Entweder man arbeitet mit Preis-Zeitreihen oder mit exogenen Informationsquellen.
Auf dem Forex-Kurs-Chart ist das Ereignis im Allgemeinen das Erscheinen eines neuen Ticks, andere Ereignisse treten dort nicht auf.
Ihre Indikatorenkonstruktionen in Form von Bedingungen sind keine Ereignisse, ebenso wenig wie Muster.
Glauben Sie, dass es mir leicht fällt, Abstraktionen zu erfinden, damit Ihr Verstand ein größeres Bild sieht, als er es gewohnt ist?
Preis - Spuren - anhand derer ich die Art des Tieres und sein Verhalten bestimmen möchte.
Warum der Verweis auf die Zeitreihentheorie - ja - rein innerhalb der Theorie - ist der Preis der Untersuchungsgegenstand.
Aber Zeitreihen werden z.B. verwendet, um die Arbeit von Mechanismen zu kontrollieren, und da bekommen wir Informationen über den Mechanismus, es gibt viele solcher Mechanismen, ob das Förderband komplett zusammengebrochen ist oder nicht, kann man durch die Analyse all dieser Zeitreihen herausfinden.
Sie sehen, die Daten von verschiedenen Mechanismen werden auf einmal in das Glas gemischt, weil sie alle den Preis drücken, aber der Grund ist für jeden von ihnen unterschiedlich.
Weil es Zeitreihenklassifizierung heißt, gibt es keinen anderen Begriff dafür.
Wie es gemacht wird, ist irrelevant. Man sammelt Daten und nimmt Manipulationen vor (die keine Ereignisse sind), um eine Vorhersage zu treffen.
Es geht nur um Daten, nicht um Ereignisse.