Jetzt habe ich mir überlegt, dass man zusätzlich eine Historiensammlung anlegen und dann jedes Muster überprüfen könnte, das würde zwar lange dauern, aber es würde schnell auf den Stundenmarkern zählen.
Meinen Sie die Analyse von Candlestick-Mustern?
Und jetzt kommt der Clou...
Nehmen wir an, das Paar ist innerhalb von 4 Stunden um 100 Punkte gestiegen und zu Beginn des zweiten 4-Stunden-Zeitraums um dieselben 100 Punkte zurückgegangen.
haben ein "Schienen"-Muster
Nehmen wir an, der Unterschied in der Serverzeit zwischen 2 Maklerunternehmen beträgt 1 Stunde.
Zeichnen Sie diese beiden Kerzenständer in einem und 2 DTs .........
Was verstehen Sie unter Candlestick-Musteranalyse?
Ich weiß nicht, wie es genannt wird, d.h. Chartmuster. Ich suche zum Beispiel nach einer solchen V-förmigen Mulde:
Ich finde solche Muster in der Geschichte:
Aber einige von ihnen sind nicht genau gleich. Ein paar, aber das kommt vor.Die Schienen sind die einfachste Sache der Welt. Ich weiß nicht, warum alle sie so sehr bewundern... Ich glaube, das ist nur ein weiterer Schwachsinn bei Kerzenschein.
Ich weiß nicht, wie man es nennt, wahrscheinlich ist es eine grafische Form. Ich suche zum Beispiel nach einer V-förmigen Mulde wie dieser:
Ich finde solche Muster in der Geschichte:
Einige von ihnen sehen zwar nicht genau gleich aus, aber sie tun es.
können Sie bei Leuten sehen, die viel Zeit mit diesen Mustern verbracht haben.
Es gibt eine Menge Candlestick-Analysen im Netz.
Für mich persönlich - passe, denn am Anfang des Weges bin ich auf etwas gestoßen, das ich etwas höher geschrieben habe
Mischa, ich streite mich nicht - ich könnte mich ja auch irren. Aber ich sehe in dieser Branche eine echte Krise des Genres.
Ich habe ein cooles Ding in der Hand - das NeuralNet-Paket für VisSim - und ich habe Angst, es auch nur anzurühren, weil ich sehe, dass ziemlich schlaue Leute hier nichts tun können.
Wenn ich in meiner Branche etwas über Diffusionsprozesse weiß, muss ich hier lesen und lernen. Was gibt es da zu lernen? Dass "alles weg ist, neuronale Netze nicht funktionieren..."? Sie brauchen mindestens 1 Person mit einem positiven Signal, auch wenn es nur +1% pro Monat ist. Das würde wirklich viele Menschen inspirieren, mich eingeschlossen.
Sie haben einige dekadente Gefühle aus dem Spruch übernommen. So schlimm ist es nicht.
Ich habe ein Signal in meinem Profil. Ein Neuron mit einer versteckten Schicht liefert {öffnen[i]-öffnen[i-1]; öffnen[i-1]-öffnen[i-2]; öffnen[i-2]-öffnen[i-3]; usw. } bei einem neuen H1-Balken Dann eröffnet der EA ein Long- oder Short-Geschäft, je nachdem, ob der prognostizierte Rückkehrer positiv ist oder nicht.
Der Expert Advisor ist einfach, die Strategie ist einfach, alles ist minimal, aber immer noch genug, um den Spread zu schlagen. Seit 5 Wochen wird gehandelt und das Guthaben ist immer noch nicht aufgebraucht.
Wie schon dutzende Male in diesem Thread gesagt wurde, kann ein solches Signal in ein paar Abenden mit Hilfe von Neuronen oder dem Wald erzeugt werden. Für einen echten Gewinn müssen Sie ein paar Wochen (Monate) damit verbringen, ein gutes Ziel und Prädiktoren (auch Indikatoren von mt5 kann nützlich sein) zu erstellen, und die Neuronen auf sie zu trainieren.
p.s. Glauben Sie den Nörglern nicht. Die Tipps zu diesem Thema sind sehr klug und sollten von Ihnen selbst überprüft werden, und nicht von jemandem "phi" vertraut werden. Traditionell sind es die klügsten Ratschläge, die die meiste unbegründete Kritik erhalten (bezahlte Händler-Kritiker-Elfen?).
p.p.s. Ein bisschen Mathe. Dies ist ein Bild von Trades aus dem Signal. Wäre die Zeitreihe open[] markovianisch, dann wäre jeder Versuch, die Farbe der nächsten Kerze zu erraten, unmöglich. 309 Abschlüsse würden im Durchschnitt jeweils -0,04 Cent (Spread), d.h. -12 Euro bringen. Und 11 gewinnbringende Geschäfte in Folge wären mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5^11 möglich.
Das Signal hat sowohl Gewinne als auch lange Serien von gewinnbringenden Geschäften. Man muss sich fragen, ob es sich wirklich um einen Markov-Prozess handelt.
Doc, gut gemacht, Kumpel.
Bravo, würde ich sogar sagen! Und der von Ihnen verwendete Algorithmus ist korrekt.
Der Prozess... Das ist es, worum es hier geht. Für Prognosen braucht man ein "Gedächtnis" - die Abhängigkeit des aktuellen Wertes vom vorherigen. Es ist für meine Strategie braucht einen Markov-Prozess, ähnlich wie Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit Rückkehr zu den mathematischen Erwartung.
Sowohl in diesem Zweig als auch in meinem wird der Schlüssel "Markovianess/non-markovianness" ("no memory"/"with memory"; stationary/non-stationary) benötigt.
Ich scheine den Schlüssel gefunden zu haben. Ich bin mir aber noch nicht sicher - das wird sich in diesem Monat anhand der Ausschreibungsergebnisse zeigen.
Hier kommt der Gral, nach dem Martingal von Sanych auf irrealen Ticks und dem negativen Fehler von Aleshenka
Wo sind die normalen Strategien?
p.p.s. Ein bisschen Mathe. Dies ist ein Bild der Trades aus dem Signal. Wäre die Zeitreihe open[] markovianisch, dann wäre jeder Versuch, die Farbe der nächsten Kerze zu erraten, unmöglich. 309 Abschlüsse würden im Durchschnitt jeweils -0,04 Cent (Spread), d.h. -12 Euro bringen. Und 11 gewinnbringende Geschäfte hintereinander wären mit 0,5^11 Wahrscheinlichkeit möglich.
Aber das Signal enthält sowohl Gewinne als auch eine lange Reihe von gewinnbringenden Geschäften. Man sollte darüber nachdenken, ob es sich tatsächlich um einen Markov'schen Prozess handelt.
Ich verstehe Ihre Definition von Markov nicht wirklich, aber ich denke, sie entspricht nicht ganz der üblichen Definition. Zum Beispiel sind ein Trend (wie in Ihrem Bild) und ein Markov durchaus kompatibel.
Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Reihe in einer solchen Sequenz (selbst im Falle einer symmetrischen Wanderung) ist höher (ein Problem aus dem Bereich der elementaren Kombinatorik).
Wie schon dutzende Male in diesem Thread gesagt wurde - ein solches Signal kann in ein paar Abenden mit Hilfe von Neuronen oder einem Wald erzeugt werden. Für einen echten Gewinn müssen Sie ein paar Wochen (Monate) zu verbringen, um ein gutes Ziel und Prädiktoren (auch Indikatoren von mt5 kann nützlich sein) zu schaffen, und trainieren die Neuronen auf sie.
Doc, das ist kein Beispiel, dem man folgen sollte.
Zeigen Sie mir 2 Wochen Arbeit
Sie stellen schon wieder Etiketten auf. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören?
Sie stellen schon wieder Etiketten auf. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören.
Ich kann nicht, nimm es als halben Scherz, ich bin nicht böse)