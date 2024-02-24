Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2021
Also nimm es und tausche die ersten zwei Tage und mach dir nicht das Hirn kaputt ))
oder versuchen Sie, online vorzubilden
Diese Woche gilt er bis Donnerstag, aber ich habe noch keine Marktumkehr gesehen. Es ist unklar, wie schnell reagiert wird
der Markt hat sich für Sie nicht verändert, und ich weiß noch nicht, wie man lstm benutzt.
Hast du jemals lstm benutzt? Probier es aus, es ist cool.
Nur verkaufen?
Wo kann man dort kaufen?
Trainieren Sie nur Sell oder beide Richtungen und das Raster ergibt sich von selbst)?
von mir selbst
d.h. ist es wie ein Entscheidungszyklus?
warum eröffnet der Neuro alle 6 Kerzen eine Position?
nicht jeder, es passiert einfach
Ich beschloss, ein Analogon des Testers zu erstellen, nicht um das Training und seine Auswertung im Terminal-Tester durchzuführen, sondern um NS/Forest die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse des Trainings schnell auszuwerten.
Ich habe vor, als Eingabedaten für die Berechnungen zu verwenden:
1) OHLC by Bid
2) Kommission - kann zum Zeitpunkt der Handelseröffnung erhoben werden
3) Swap - kann zum Zeitpunkt des Tageswechsels erhoben werden
4) OHLC by Asc - anstelle des Spreads. Da die Spanne auf dem Balken als Minimum für die Lebensdauer des Balkens angegeben ist. Zu Zeiten des OHLC waren die Spreads höchstwahrscheinlich nicht minimal, sondern größer. Bei starken Bewegungen waren sie viel größer. Wir müssen echte Tickdaten verwenden, d. h. die Vorbereitung erfordert eine vollständige Durchquerung der echten Ticks.
Eine Bitte an die Entwickler (falls sie hier nachsehen) - kann ich OHLC auf Asc zu den Informationen über die Balken hinzufügen?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Vielleicht gibt es ein fertiges Testgerät? Auch ohne OHLC auf Asc wäre eine gute Basis für die Verfeinerung.
Und wenn wir mit schwebenden Geschäften arbeiten, sollten wir die Geschäfte bei sehr hohen Minutenkerzen (Gaps) auslassen.