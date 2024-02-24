Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1756

Valeriy Yastremskiy:

Ich verstehe das, aber es ist für eine Mittelwertbildung, oder eher Ausdünnung, die Frage ist, wie man den gleichen Algorithmus für alle TFs machen

Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, über die ich selbst ständig nachdenke. Ich kann nur sagen, dass die richtige Richtung die Spektralanalyse ist.

Valeriy Yastremskiy:

Wie kann man entscheiden, dass statt eines 5-Minuten-Zeitrahmens ein 15-Minuten-Zeitrahmen angestrebt wird und wir dann auf den stündlichen Zeitrahmen schauen, der dann beendet ist und wir eine Minute zurückliegen?

Ich denke, die richtige Antwort ist eine Simulation. Niemand weiß, wie man es richtig macht, also müssen wir alle Aktivitäten simulieren und die Ergebnisse statistisch erfassen.

Außerdem sollten wir über eine gewisse Anpassungsfähigkeit verfügen, denn je nach Marktbedingungen müssen wir die Parameter für die Entscheidungsfindung ändern.

Valeriy Yastremskiy:

Zielgerichtete Aktionen sind das, wovon wir ausgehen, dass Menschen, Künstler oder Freunde etwas tun sollten oder werden, wenn sie etwas gemeinsam tun. Aber manchmal sagt man etwas, und sie verstehen einen nicht so, wie man es erwartet. Bei einsilbigen Aufgaben ist dies leicht zu korrigieren. In komplexen Fällen ist es schwieriger.

Es gibt keine Zielhandlung, es gibt eine Zielvariable, sie ist gleich und ändert sich für niemanden, es geht darum, den Fehler dieses Ziels zu minimieren, es gibt keine Mehrdeutigkeiten !!!!!!
 
mytarmailS:

Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, über die ich selbst ständig nachdenke. Ich möchte nur sagen, dass die richtige Richtung die Spektralanalyse ist.

Ich denke, die richtige Antwort ist hier die Simulation. Niemand weiß, wie man es richtig macht, also simuliert man alle Aktionen und erhält die daraus resultierenden Statistiken.

Die Spektralanalyse wird nicht ausreichen, aber sie spielt dort, wo das spektrale Wesen, die Moleküle und Atome mit einer bestimmten Frequenz schwingen, eine bestimmte Wellenfrequenz aussenden und hier arbeitet der Spektrograph. In der Gemeinschaft der Menschen haben Wellentheorien ihren Platz, daher ist die Spektralanalyse angemessen, aber in der Gemeinschaft der Menschen gibt es keine Wellenspektren, daher ist es nicht möglich, das System vollständig mit Wellen zu beschreiben. Dies ist jedoch nur eine Hypothese.

Was die Simulation angeht, verstehe ich das nicht. Wir haben für jedes Instrument eine Geschichte von 70 Jahren. Das ist der Bestand und das, womit wir arbeiten können.

 
Es scheint ein einfacher Algorithmus zu sein: Wir betrachten den Zickzackkurs jedes Zeitrahmens und ermitteln den Durchschnittswert der Trends und der Trenddauer. Wir sehen, dass der Wert der Trends 2 Mal so hoch ist wie die Spanne, das heißt, wir können mit diesem Zeitrahmen arbeiten. Wir betrachten auch die Geschwindigkeit, d. h. den Durchschnittswert der Trends geteilt durch die durchschnittliche Dauer, und suchen den höchsten Wert. Aber irgendetwas ist falsch.... es ist so verdammt einfach.
 
Valeriy Yastremskiy:

Die Spektralanalyse ist gut, aber sie spielt dort, wo das spektrale Gebilde, die Moleküle und Atome mit einer bestimmten Frequenz schwingen, eine bestimmte Wellenfrequenz aussenden und hier der Spektrograph arbeitet. In der Gemeinschaft der Menschen haben Wellentheorien ihren Platz, daher ist die Spektralanalyse angemessen, aber in der Gemeinschaft der Menschen gibt es keine Wellenspektren, daher ist es nicht möglich, das System vollständig mit Wellen zu beschreiben. Dies ist jedoch nur eine Hypothese.

Was die Simulation angeht, verstehe ich das nicht. Wir haben für jedes Instrument eine Geschichte von 70 Jahren. Das ist der Inhalt des Assets und das, womit Sie arbeiten können.


Sie simulieren Ihre Handlungen mit einer Maschine...

Auf 5 min sehe ich eine Divergenz auf m60, was, wenn ich nach dem Tageshoch kaufen?

So simulieren Sie den Handel mit der Geschichte ... Daraus ergeben sich tiefgreifende Regeln für die Entscheidungsfindung

 
Valeriy Yastremskiy:
Ich denke, der Algorithmus ist einfach: Betrachten Sie den Zickzackkurs jedes Zeitrahmens und bilden Sie den Durchschnitt aus dem Wert der Trends und der Zeit der Trends. Wenn der Wert der Trends 2 Mal höher ist als der Spread, bedeutet dies, dass wir mit diesem Zeitrahmen arbeiten können. Wir betrachten auch die Geschwindigkeit, d. h. den Durchschnittswert der Trends geteilt durch die durchschnittliche Dauer, und suchen den höchsten Wert. Aber das ist nicht der Fall.... ist so verdammt einfach.

Es ist nicht einfach, es ist primitiv, und man ist immer hinter der Kurve, es ist wie Handel

 
Vielleicht übersehe ich etwas :), werfen Sie nicht mit Tomaten... Ich habe den Eindruck, dass Sie der NS die Aufgabe gestellt haben, die Zeitreihe vollständig vorherzusagen. Ich kann mir vorstellen, was für ein Durcheinander es bei den Eingaben gibt :) Ich meine, es gibt Händler, die manuell handeln und dabei einigermaßen profitabel sind. Wenn es nicht Pips Angeln Blick auf das Glas, in der Regel, die Person hat einige grundlegende klare Regeln. Er wird zum Beispiel kaufen, wenn der Preis im M5-Fenster stark eingebrochen ist. Dabei wird er das Bild des BP in einem größeren Rahmen betrachten, er wird andere Handelsinstrumente als Referenzindikatoren heranziehen. Der andere wird warten, bis die Menschenmenge aufhört (anhand der Kotierbewegung), und gleichzeitig eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung auf der Grundlage seiner Statistiken und Beobachtungen vornehmen. Meines Erachtens sollte eine klare Logik vorhanden sein, um die Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen (d. h. ein Handelssystem), aber die Gewinnwahrscheinlichkeit wird bereits von NS bestimmt, das an denselben Beispielen mit einer klaren Ein- und Ausstiegsregel trainiert wurde (so wie es ein Mensch tut). Die Eingaben müssen natürlich präzise mit dem Zustand dieses Instruments gefüttert werden. Zum Beispiel, ja - komprimierte Informationen über die spektrale Zerlegung dieses BP, MAs, Position und Dynamik des Instruments relativ zum gemeinsamen Index (berechnet aus einem Haufen anderer korrelierender Symbole), usw. Wenn es ein Muster in solchen Mustern gibt, wird der NS es bestimmen, so wie ein Mensch es bestimmt.
 
mytarmailS:

Spektralanalyse


wurde vor etwa 100 Jahren erfunden ))

Das könnte sich als nützlich erweisen:

Die Codebasis enthält Indikatoren, die die trigonometrische Phase (in Grad) der beabsichtigten Welle berechnen (MT4,MT5).

Eine digitalisierte Sinuswelle lässt sich leichter bewegen (um die Phase anzupassen).

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
  • www.mql5.com
Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 
Valeriy Yastremskiy:

In der menschlichen Gemeinschaft gibt es jedoch keine Wellenspektrumseinheiten,

Ja, die gibt es.

 
Es heißt, eine Alukappe schützt vor spektralen Wesenheiten.
 

Wenn Sie sich nicht an ForEx aufhängen... Die russischen Börsen (MOEX, FORTS) zum Beispiel geben mehr Informationen über die Kurse. Dies ist das Verhältnis der offenen Positionen, eine Tabelle mit allen Geschäften. Vor einem Jahr begann ich mich für "alle Geschäfte" zu interessieren. Einen Indikator erstellt, der alle Geschäfte als kumulierten Saldo anzeigt Handelsbilanz auf FR und SR "ein Papier". Das gab mir die Möglichkeit, interessante Dinge zu beobachten:

Oft sind erhebliche Diskrepanzen zwischen Preis- und Saldoinkrementen über alle Geschäfte hinweg zu beobachten (was nicht logisch sein sollte). Man kann beobachten, wann es signifikante Volumen-Downloads mit einem abflachenden Preis gibt. Als nächstes kommt die Rache der Gier! Da das Schließen von Kaufpositionen durch Verkaufsgeschäfte erfolgt, wird die Visualisierung nicht beeinträchtigt. Wichtig ist hier das Vorherrschen des offenen Interesses. Ich meine, dass solche zusätzlichen Informationen über Eingänge von NS nicht stören würden... :)

Dateien:
2ncrm-bvqs9.zip  1556 kb
