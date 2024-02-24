Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1756
Ich verstehe das, aber es ist für eine Mittelwertbildung, oder eher Ausdünnung, die Frage ist, wie man den gleichen Algorithmus für alle TFs machen
Das ist eine ziemlich komplizierte Frage, über die ich selbst ständig nachdenke. Ich kann nur sagen, dass die richtige Richtung die Spektralanalyse ist.
Wie kann man entscheiden, dass statt eines 5-Minuten-Zeitrahmens ein 15-Minuten-Zeitrahmen angestrebt wird und wir dann auf den stündlichen Zeitrahmen schauen, der dann beendet ist und wir eine Minute zurückliegen?
Ich denke, die richtige Antwort ist eine Simulation. Niemand weiß, wie man es richtig macht, also müssen wir alle Aktivitäten simulieren und die Ergebnisse statistisch erfassen.
Außerdem sollten wir über eine gewisse Anpassungsfähigkeit verfügen, denn je nach Marktbedingungen müssen wir die Parameter für die Entscheidungsfindung ändern.
Zielgerichtete Aktionen sind das, wovon wir ausgehen, dass Menschen, Künstler oder Freunde etwas tun sollten oder werden, wenn sie etwas gemeinsam tun. Aber manchmal sagt man etwas, und sie verstehen einen nicht so, wie man es erwartet. Bei einsilbigen Aufgaben ist dies leicht zu korrigieren. In komplexen Fällen ist es schwieriger.
Die Spektralanalyse wird nicht ausreichen, aber sie spielt dort, wo das spektrale Wesen, die Moleküle und Atome mit einer bestimmten Frequenz schwingen, eine bestimmte Wellenfrequenz aussenden und hier arbeitet der Spektrograph. In der Gemeinschaft der Menschen haben Wellentheorien ihren Platz, daher ist die Spektralanalyse angemessen, aber in der Gemeinschaft der Menschen gibt es keine Wellenspektren, daher ist es nicht möglich, das System vollständig mit Wellen zu beschreiben. Dies ist jedoch nur eine Hypothese.
Was die Simulation angeht, verstehe ich das nicht. Wir haben für jedes Instrument eine Geschichte von 70 Jahren. Das ist der Bestand und das, womit wir arbeiten können.
Sie simulieren Ihre Handlungen mit einer Maschine...
Auf 5 min sehe ich eine Divergenz auf m60, was, wenn ich nach dem Tageshoch kaufen?
So simulieren Sie den Handel mit der Geschichte ... Daraus ergeben sich tiefgreifende Regeln für die Entscheidungsfindung
Ich denke, der Algorithmus ist einfach: Betrachten Sie den Zickzackkurs jedes Zeitrahmens und bilden Sie den Durchschnitt aus dem Wert der Trends und der Zeit der Trends. Wenn der Wert der Trends 2 Mal höher ist als der Spread, bedeutet dies, dass wir mit diesem Zeitrahmen arbeiten können. Wir betrachten auch die Geschwindigkeit, d. h. den Durchschnittswert der Trends geteilt durch die durchschnittliche Dauer, und suchen den höchsten Wert. Aber das ist nicht der Fall.... ist so verdammt einfach.
Es ist nicht einfach, es ist primitiv, und man ist immer hinter der Kurve, es ist wie Handel
Spektralanalyse
wurde vor etwa 100 Jahren erfunden ))
Das könnte sich als nützlich erweisen:
Die Codebasis enthält Indikatoren, die die trigonometrische Phase (in Grad) der beabsichtigten Welle berechnen (MT4,MT5).
Eine digitalisierte Sinuswelle lässt sich leichter bewegen (um die Phase anzupassen).
In der menschlichen Gemeinschaft gibt es jedoch keine Wellenspektrumseinheiten,
Ja, die gibt es.
Wenn Sie sich nicht an ForEx aufhängen... Die russischen Börsen (MOEX, FORTS) zum Beispiel geben mehr Informationen über die Kurse. Dies ist das Verhältnis der offenen Positionen, eine Tabelle mit allen Geschäften. Vor einem Jahr begann ich mich für "alle Geschäfte" zu interessieren. Einen Indikator erstellt, der alle Geschäfte als kumulierten Saldo anzeigt . Das gab mir die Möglichkeit, interessante Dinge zu beobachten:
Oft sind erhebliche Diskrepanzen zwischen Preis- und Saldoinkrementen über alle Geschäfte hinweg zu beobachten (was nicht logisch sein sollte). Man kann beobachten, wann es signifikante Volumen-Downloads mit einem abflachenden Preis gibt. Als nächstes kommt die Rache der Gier! Da das Schließen von Kaufpositionen durch Verkaufsgeschäfte erfolgt, wird die Visualisierung nicht beeinträchtigt. Wichtig ist hier das Vorherrschen des offenen Interesses. Ich meine, dass solche zusätzlichen Informationen über Eingänge von NS nicht stören würden... :)