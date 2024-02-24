Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1755
Wie sieht es mit den lokalen Trends aus, die sich zeitlich unterscheiden, wie kann man sie abstufen, zumindest logisch? Natürlich ist sie das. Die Antwort liegt im Test auf alle Symbole von 70 bis 20 tickweise )))) und wenn der Gewinn in 90% der Serie ))))) Obwohl die Scheißwahrscheinlichkeit ein No-Brainer ist... und 10% sind immer da .... Man muss sich immer weiterbilden und auch aussteigen....
wie diese
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
Sind Sie betrunken? ))
Sie haben Recht, Glaube und Verständnis des Problems sind zu verschieden. Wenn Sie an die Öffentlichkeit gehen, dann ist das gleiche Problem unter anderen Bedingungen, nicht mehr. Ihr Vorschlag ist zu breit)))))
Das ist alles ziemlich unverblümt. So wird beispielsweise der rsi-Indikator durch polynomiale Regression in einem gleitenden Fenster einer bestimmten Länge geglättet. Der erste Wert wird subtrahiert, wir erhalten einen lokalen Trend von Null. Dann versuchen wir, Stichproben mit unterschiedlicher Häufigkeit aus verschiedenen Verteilungen zu ziehen und die Variante zu wählen, die auf den neuen Daten stabil ist.
wie diese
https://www.mql5.com/ru/articles/4777
Es ist eine wunderbare Möglichkeit, alle TFs mit einem Algorithmus zu berücksichtigen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Frühere Staatsoberhäupter hatten diese Möglichkeit einfach nicht.
Das habe ich mir irgendwie gedacht.... traurig, obwohl Algorithmen 20 30 Jahre alt sind.... die Antwort, wir sind nicht die Ersten. Die Mittelwertbildung im aktuellen Filter, im Algorithmus zu hell.... Ich kann es nicht erklären, aber wenn man sich anschaut, wie alt die Algorithmen sind, kommt man zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse zufällig sind und etwas nicht stimmt. Die Analyse heute, ich weiß noch nicht was und wie und die letzten paar Leckereien im Filter.
Das war nur ein Beispiel, manchmal muss man die Serie noch glätten
Na gut, Glaube und Verständnis der Aufgabe sind zu unterschiedliche Dinge. Wenn Sie an die Öffentlichkeit gehen, dann eine homogene Aufgabe zu unterschiedlichen Bedingungen, nicht mehr. Ihr Vorschlag ist zu breit)))))
Welcher verdammte Glaube? Wovon zum Teufel redet ihr alle? Was ist breit in einem einzigen Datensatz für alle? Wie funktioniert das?
Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Was habt ihr alle vor?
Schon gut, ich verstehe, ich bin der Einzige.
Ich versuche herauszufinden, wie ich alle TFs mit einem Algorithmus berücksichtigen und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Frühere Staatsoberhäupter hatten diese Möglichkeit einfach nicht.
Was, wenn wir einen Datensatz erstellen (einheitlich für alle) mit Ziel und Preise + verschiedene nützliche Indikatoren und posten Sie es hier, machen einen Test und eine Spur und ein "test2" für eine vollständige OOS-Test des bereits trainierten Modells.
Die Leute werden den Datensatz herunterladen und versuchen, die Qualität der Klassifizierung zu verbessern. Wenn etwas funktioniert, wird es als Merkmal/Indikator in den Datensatz aufgenommen.
Dies erfordert ein ausreichendes Verständnis für die Ziele der Menschen, was in einem öffentlichen Rahmen nur schwer zu erreichen ist. Die Menschen werden Dinge tun, anstatt gezielte Aktionen durchzuführen, Fragen zu stellen und Zeit zu verschwenden - auch Ihre Zeit)))))
Was sind die anderen gezielten Maßnahmen? Was soll das heißen?
das Ziel ist eine Zielvariable im Datensatz! oder ein Klassenlabel oder Ziel, Label, Klasse, wie auch immer Sie es nennen wollen..... es ist nicht irgendeine subjektive Sache, sondern ein klarer und oft binärer Vektor!
Sie erfordert ein ausreichendes Verständnis des Zwecks der Aufgabe, das in einem öffentlichen Bereich nur schwer zu vermitteln ist.
Es ist genauso einfach und prägnant.
Wenn man die Fehler im Datensatz nicht reduzieren kann, bedeutet das, dass man nichts versteht. Wenn man nichts versteht, sollte man sich hinsetzen und nicht schreiben! Und er liest kluge Leute, während die Klugen diejenigen sind, die es geschafft haben, den Fehler zu reduzieren.
Alles ist klar und nicht widersprüchlich!
Die Schlauen werden schlauer, weil sie in einem Pseudo-Team arbeiten, weil sie an einem Datensatz arbeiten.
Die Dummen werden schlauer, weil sie den Schlauen dabei zusehen.
Die Datensätze erhalten neue Merkmale, die das Ziel immer besser vorhersagen.
Alle gewinnen, aber man muss es verstehen und das kann niemand ((
Spektralanalyse
es wurde vor 100 Jahren erfunden ))
Die Frage ist, wie man denselben Algorithmus für alle Zeitrahmen anwenden kann und wie man entscheidet, wenn der Zielzeitrahmen 15 Minuten statt 5 Minuten beträgt und wir uns dann stündliche Daten ansehen, dann die stündlichen Daten enden und wir zu 1 Minute zurückgehen, dann zu 5 Minuten. Die Begrenzung der minimalen Trendspanne ist verständlich, aber es geht nur um den Break-even, nicht um die Maximierung des Gewinns. Wie kann man schnell berechnen/abschätzen, bei welchem TF ein Gewinn maximal sein wird? Und gleichzeitig wird das Erwartungsrisiko nicht bis zum Break-even überschritten.
Welche anderen gezielten Maßnahmen? Was soll das heißen?
Gezieltes Handeln ist das, wovon wir ausgehen, dass Menschen, Macher oder Freunde etwas tun sollten und werden, wenn wir etwas gemeinsam tun. Aber manchmal sagt man etwas, und sie verstehen es nicht so, wie man es meint. Bei einsilbigen Aufgaben ist dies leicht zu korrigieren. In komplexen Fällen ist es noch komplizierter.