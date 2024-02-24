Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1752

mytarmailS:

))))

Kein Sneak Peek, fixes Los

Ökonometrie + Les :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Kein Sneak Peek, fixes Los

Ökonometrie + Wald :)


Zauberer direkt)))) was ist ein Wald?
Valeriy Yastremskiy:
Zauberer direkt)))) was ist ein Wald?

Zufälliger Wald

Ich will eine Menge Angebote, es klappt noch nicht
 
Maxim Dmitrievsky:

Random Forest.

Ich will viele Geschäfte machen, aber es klappt noch nicht.

Max, Gott segne und behüte dich!

Füllen Sie Ihre Taschen mit Bargeld, und die Hölle bricht los. Amen.

Alexander_K2:

Max, Gott schütze und bewahre dich!

Füllen Sie Ihre Taschen mit Bargeld und verschwinden Sie. Amen.

)))

 
Maxim Dmitrievsky:

Kein Sneak Peek, fixes Los

Ökonometrie + Les :)

Viel zu schön. Vor allem, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich sich der Markt in den letzten anderthalb Monaten entwickelt hat. Sie hätte entweder nach oben oder nach unten gehen müssen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Zufälliger Wald

Angebote wollen viel, kommen aber noch nicht raus
Lustig, die Implementierung des Autors war in Fortran)))) wie viele Zeichen gab es (was))))?
Valeriy Yastremskiy:
Lustig, die Implementierung des Autors war auf Fortran)))) wie viele Funktionen waren (was))))?

lokale Regressionen, Inkremente. Wählt selbständig Merkmale aus, lässt 10-15 von 250

ah, mehr Uhrenzahlen via van hott
Andrey Khatimlianskii:

Nun, es ist zu schön. Vor allem, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich sich der Markt in den letzten anderthalb Monaten entwickelt hat. Es hätte entweder nach oben oder nach unten gehen müssen.

Auf keinen Fall, das ist hässlich...

 
Maxim Dmitrievsky:

Ja, hässlich...

Warum gibt es so viele Angebote? Um einen Makler zu füttern?
Das Wichtigste ist die Qualität, nicht die Quantität.
Wenn Sie eine Partieverwaltung hinzufügen, wird die Kurve schneller verlaufen.

