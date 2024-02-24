Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1749
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nehmen Sie ein Video mit Erklärungen auf, es ist so unklar
Ich werde eine Farbe für die Lamellen auswählen...
Sagen Sie mir nicht, dass das ein Fehler ist, ich habe nachgesehen... konnte es nicht finden ... hoffentlich werde ich es nicht finden))
Eine mehrdimensionale Funktion ist eine gewöhnliche mathematische Funktion, deren Definitionsbereich ein mehrdimensionaler Raum ist. Im Falle von NS ist dies der Merkmalsraum.
Ich möchte Sie als Mathematiker fragen: Haben Sie in der Schule überhaupt Mathematik studiert?)
...
Ich meine, dass die "Gewicht"-Sprache des Netzes ihm Universalität verleiht und dass es mit allen Datentypen arbeiten kann (nachdem sie in "Gewicht" umgewandelt wurden). Und das ist die Vereinheitlichung (Reduzierung auf ein einziges System/eine einzige Form).
die Daten werden nicht in Gewichte umgewandelt, sondern jede Instanz wird gewichtet und jede Eingabe wirkt sich unterschiedlich auf das Endergebnis aus
Ein künstliches Neuron ist ein rein mathematisches Objekt, das keinen physikalischen Sinn ergibt.
also muss sie durch Mathematik verstanden werdenLaden Sie Heikins Buch "Neuronale Netze - Vollkurs" herunter.
Ich werde eine Farbe für die Lamellen auswählen...
Sagen Sie mir nicht, dass das ein Fehler ist, ich habe nachgesehen... habe es nicht gefunden ... hoffentlich werde ich es nicht finden))
keine große Geschichte
Was ist die Methode?
Studiert. Aber was hat das mit dem Wesen des NS-Geräts zu tun?
Mathematisch gesehen ist jede NS eine parametrische Familie von mehrdimensionalen Funktionen. Eine Reihe von Gewichten sind die Parameter, die diese Parametrisierung festlegen. Lernen ist die Bestimmung bestimmter Werte der Gewichte, was der Auswahl einer bestimmten mehrdimensionalen Abbildung aus der ursprünglichen Parameterfamilie entspricht.
die Daten werden nicht in Gewichte umgewandelt, sondern jede Instanz wird gewichtet und jede Eingabe wirkt sich unterschiedlich auf das Endergebnis aus
Ein künstliches Neuron ist ein rein mathematisches Objekt, das keinen physikalischen Sinn ergibt.
Sie müssen es also durch Mathematik verstehendas Buch "Neural Networks Complete Course" von Haykin herunterladen.
kleine Geschichte
Was ist die Methode?
1.Spektralanalyse
2.adaptive Systeme
3.Vorhersage
4.MO
5. und zwei Dummys am Ende "DEMA" )))) zur Signalglättung
Ich habe keine unabhängige Definition von "multivariater Funktion" gefunden. Es gibt eine "Verteilungsfunktion" der Wahrscheinlichkeitstheorie, und innerhalb dieser gibt es eine Ansicht der "multivariaten Verteilungsfunktionen", aber es gibt keine Erwähnung der MO-Technologie.
x=y+z, obwohl ja, es ist seltsam, dass Definitionen, wenn die Argumente mehr als 1 sind, dann es ... nicht auf Anhieb.