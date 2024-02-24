Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1761
Es kam der Gedanke auf, dass der Archiver als Zufallstest verwendet werden kann. Random wird vom Archivierungsprogramm nicht komprimiert.
Nach Volumenverhältnis ist der Preis ähnlich wie bei Fractal
ein guter Anfang. Wenn der Preis mit fraktalen Variationen vergleichbar ist, bei denen die Muster definitiv vorhanden sind))) P mit Zufälligkeit ist auch korrekt))))Was ich nicht verstehe, ist, warum das Verdichtungsverhältnis im Zufallsbereich und in P am höchsten ist?
Das Gegenteil ist der Fall, sie haben das niedrigste Verdichtungsverhältnis.
Ich habe es, der Grad ist verwirrend. links, um die Muster herausziehen und entpacken und sehen Sie den Unterschied mit dem Original.
Es kam der Gedanke auf, dass der Archiver als Zufallstest verwendet werden kann. Random wird vom Archivierungsprogramm nicht komprimiert.
Ich habe diese Idee schon einmal gesehen. Da Links zu Quellen Dritter nicht erlaubt sind, füge ich sie mit einem Bild ein.
Eine interessante Idee ist es, Bilder als Welle darzustellen, 50 Wellen, um genau zu sein.
Jede Welle kann in den NS-Eingang eingespeist werden.
Nur ein Gedanke.
interessant, aber bedeutungslos).
Ich habe experimentelle "Faltungs"-Prädiktoren, deren Prinzip darin besteht, das Diagramm in ein Raster zu zerlegen und die Ansammlung von Balken, d.h. den Kontrast, zu informieren. Und überraschenderweise funktionieren die Muster bei einigen Blättern. Ich habe diese Idee noch nicht weiter entwickelt und mich stattdessen auf die Datenstruktur und die Aggregationsfähigkeit konzentriert. Ich will damit sagen, dass das Prinzip der Datenkompression hier im Wesentlichen ähnlich ist.
Übrigens ist der Vorschlag, experimentell mit einem offenen Datensatz zu arbeiten, interessant. Aber wie kann man sich vorstellen, dass dies ohne Open Source EA mit Partitionierungsfunktion und Speicherung von Prädiktoren möglich ist?
Ich habe etwas Ähnliches gemacht, aber in Form von Verteilungen, oder um es mit den Worten eines Händlers zu sagen - ich habe so etwas wie Volumenprofile anstelle von Charts erstellt, das ist eine lustige Sache... es gibt einen Punkt beim Graben + Darstellung der Ebenen + praktische Algorithmisierung
Übrigens ist der Vorschlag, experimentell mit einem offenen Datensatz zu arbeiten, interessant. Aber wie soll das ohne den Open-Source-EA mit der Funktion des Markierens und Speicherns von Prädiktoren möglich sein?
Ich kann mir das alles in einer txt- oder csv-Datei vorstellen, wobei die Spalten Merkmale/Prädiktoren/Attribute sind und die letzte eine Zieldatei ist
Wir einigen uns auf das Ziel, was es sein soll und mit welchen Parametern, und machen weiter...
Jeder Teilnehmer öffnet einen Datensatz in der Software und versucht, den Klassifizierungsfehler zu verringern. Wenn er erfolgreich ist, fügt er die erzeugten Merkmale zu dem Datensatz hinzu und sendet einen verbesserten Datensatz zurück an die Öffentlichkeit, so dass ein menschlicher genetischer Algorithmus der Merkmalserzeugung und -auswahl entsteht.
Wenn ein akzeptabler Fehler erreicht ist, können wir darüber nachdenken, alles auf mql-Code zu portieren
So sehe ich das
Ich denke, der akzeptable Fehler liegt bei 95 % +, bisher liegt das Maximum bei 77-83 % +-.
Um zu vermeiden, dass sie "Müllsignaturen" erzeugen, könnten sie auch Grenzwerte festlegen, so dass das Zeichen den Fehler um mindestens 1 % verbessern sollte, sonst würden sie 15000 Tüten werfen und sagen: "Ich habe den Fehler um 2 % verbessert")) Ich bin ein Held))
Ich habe 16 4x4 Zellen, ein dynamisches Fenster und ich zähle, wie viele Balken in jeder Zelle geschlossen sind, um es primitiv auszudrücken.
Das Ziel sollte vom Expert Advisor generiert werden, da sonst nicht klar ist, wie man neue Prädiktoren - unter Verwendung der Daten - erhält.
Die Ziele können dann mit vielen geladen werden, was es ermöglicht, die Vorhersagekraft der Prädiktoren zu enthüllen, da ein guter Prädiktor bei verschiedenen Zielen erfolgreich sein wird.
Das Instrument sollte für alle gleich sein - Moex-Futures oder Kleber sind besser. Ich mag Si.