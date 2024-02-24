Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1750
1.Spektrumanalyse
2.adaptive Systeme
3.Vorhersage
4.MO
5. und zwei Dummys am Ende "DEMA" )))) zur Signalglättung
Ok, nur nicht rot und orange nehmen, besser mattschwarz oder silbermetallic
ahah ok )
hier ist ein weiterer Abschnitt, gleiches Modell, total oos.
Ich kann es nicht glauben, ich habe nur einen Gedanken: Fehler irgendwo, Fehler irgendwo, Fehler irgendwo)) aber wo?
höchstwahrscheinlich liegt kein Fehler vor, Sie können in die Produktion gehen und ein neues gutes Leben eröffnen
ahah ok )
Schönes Bild, besser als die vorherigen))), was hat sich an den letzten Bildern geändert?
erhöhte Anpassungsfähigkeit
es gibt wahrscheinlich keine Fehler, Sie können in die Produktion gehen und sich dem neuen guten Leben öffnen
Wenn Sie sich lange Zeit für ein neues, gutes Leben öffnen, wird es sich auch für Sie öffnen.)
Wahr )
erhöhte Anpassungsfähigkeit
kein schlechter falscher Filter))))
ahah ok )
Nochmalige 100%ige Überprüfung auf Zufälligkeit, Peeking usw.
Jep, Fehler gefunden)
Matrixumwandlung hatte 1 statt 10 )
Nun, das war ein Peek....
Sag mal, wie oft...