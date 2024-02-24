Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1757
Es heißt, eine Alukappe schützt vor spektralen Wesenheiten.
Wenn es erklärt, würde es sich lohnen)))))
Das könnte sich als nützlich erweisen:
Die Codebasis enthält Indikatoren, die die trigonometrische Phase (in Grad) der beabsichtigten Welle berechnen (MT4,MT5).
Die digitalisierte Sinuswelle lässt sich leichter bewegen (um die Phase einzustellen).
Sagen Sie mir, ob es einen "Standard"-Sinuswellenindikator gibt, denn ich weiß nicht, wie man das macht.
Sagen Sie mir, ob es möglich ist, den Preis zu "standardisieren". Unter Standardisierung verstehe ich
im Echtzeitmodus die Amplituden adaptiv modulieren und die Frequenzen ändern, so dass die Zeitreihe immer die gleichen Merkmale, ein Spektrum, aufweist, d. h. die Amplituden und Frequenzen der Kurve manchmal verbreitern oder verengen, so dass sie am Ende immer die gleichen Merkmale aufweist
1) Alexey, ich sehe, dass du viel über das Thema weißt, da du einen so komplizierten Indikator geschrieben hast...
1. Übertreiben Sie nicht. Lesen Sie das Thema:Differenzialrechnung, Beispiele. Es ist ganz einfach.
2. es gibt eine Menge unbekannter Buchstaben.
Und im Allgemeinen kann man alles machen. Es dauert nur sehr lange, und es gibt viele Möglichkeiten.
Zum Beispiel habe ich kürzlich einen Satz eingeworfen
Der Wert ändert sich in aufsteigender Reihenfolge. Die Abschaltstufe kann durch die Phasendifferenz bestimmt werden.
"Ein Diagramm des Gleichheitsdeltas der trigonometrischen Phase": Könnte das Thema eines neuen Artikels sein?
.
Es ist interessant, in DSP (wo es in gewisser Weise um stationäre Sinuskurven geht) Methoden für den Umgang mit Nicht-Stationarität zu lesen. Es wird auch der Logarithmus der Reihe erwähnt.
Es ist interessant, dies mit Methoden aus der Ökonometrie zu vergleichen.
2. eine Menge unbekannter Buchstaben.
Es gibt also eine konstante Frequenz-, Amplituden- und möglicherweise Phasennormalisierung im Echtzeitmodus.
Tun sie das überhaupt? Wenn ja, mit welchen Aufgaben und zu welchem Zweck?
)))
Ich kann das nicht behaupten, aber höchstwahrscheinlich tun sie es. Und die Option wurde gerade im vorherigen Beitrag vorgeschlagen.
Ich werde es nicht beherrschen, aber ich würde gerne sehen, wie eine auf einer Sinusachse gezeichnete Grafik aussieht).
In der Codebasis gibt es Indikatoren, die die trigonometrische Phase (in Grad) der vermuteten Welle berechnen,MT4,MT5. Der Wert variiert in aufsteigender Reihenfolge. Die Abschaltstufe des Balkens kann durch die Phasendifferenz definiert werden.
"Equal delta trigonometric phase graph" könnte als Thema für einen neuen Artikel von Interesse sein?
es ist nicht einfach, es ist primitiv, und man ist immer im Rückstand, es ist wie ein Autohandel.
die Berechnung der Kettenreaktion ist ebenfalls primitiv, man multipliziert und addiert und macht eine Bombe))))Fourier-Zerlegung wird ebenfalls mit Primitiven durchgeführt, Regressionsanalyse, gleitende Durchschnitte sind einfach Multiplikation und Addition.... Nun, manchmal diffundieren und integrieren Logarithmen, aber nur manchmal.... oh, und ich habe die sines vergessen....
eine Verzögerung von einer oder fünf Minuten ist nicht so schlimm wie eine Stunde oder ein Monat))))
Kettenreaktionsberechnung ist auch primitiv, multipliziert und addiert, und eine Atombombe wird gebaut))))Fourier-Zerlegung wird auch auf Primitiven durchgeführt, Regressionsanalyse, gleitende Durchschnitte werden einfach multipliziert und addiert.... Nun, manchmal diffundieren und integrieren Logarithmen, aber nur manchmal.... oh, und ich habe die sines vergessen....
eine Verzögerung von einer oder fünf Minuten ist nicht so schlimm wie eine Stunde oder ein Monat))))
Nun, nur zu ))
na dann nur zu ))
die Frage ist nur, wie man hochfrequente Daten mit niederfrequenten Phänomenen verknüpft und mona go ahead)))))
Die Frage ist, wie man hochfrequente Daten mit niederfrequenten Phänomenen und Mona Forward))))) verbinden kann.
wenn die Frage formuliert ist, kann vielleicht jemand helfen