Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1653
Denn niemand hat eine solche Strategie. Ich meine keine Fantasie, sondern die, die aus Geld mehr Geld macht, und die stabil und dauerhaft ist.
Nun, Sie haben einen Indikator, der den Markt vorhersagt, richtig?
Ihnen ist klar, dass Sie nicht der beste AMO-Experte der Welt sind, oder? Und Sie sind nicht der beste Experte für Marktmechanik ... was bedeutet, dass Sie nicht die besten Lösungen in Ihrem Indikator implementiert haben. Stellen Sie sich nun vor, dass Ihr Indikator mit den besten Lösungen um 30-50% verbessert werden kann .... Können Siesich das vorstellen? )
Gute Frage. Der praktische Sinn ist derselbe wie für jeden hier - Geld zu verdienen. Nur der Weg dorthin führt nicht über den Kampf gegen Windmühlen in Form einer "Superstrategie", sondern über die Schaffung eines neuen Produkts. Heute Neuro ist nicht schlechter als viele Indikatoren, zum Beispiel, würde ich nicht empfehlen, die Eröffnung einer Position gegen seine Signale. Dass es sich dabei nicht um eine Illusion handelt, bestätigt die API-Last - der Expert Advisor wird verwendet.
Genau, ich sehe keine besonderen Signale auf Ihren Bildern. Die Konstruktion der Prognoselinie oberhalb oder unterhalb des Quotienten ist kein Signal. Ein Signal ist eine bestimmte Bedingung, ein Wettbewerbsmoment. Wo sind sie auf diese Weise gekennzeichnet?
Verstehe ich das richtig? Dass Sie nicht handeln wollen, sondern mit dem Produkt selbst Geld verdienen wollen?
Wenn ich es richtig verstehe, stellt sich heraus, dass Sie nicht an Ihr Produkt glauben, den Signalen nicht vertrauen
Der Tag war nicht umsonst, ich habe zwei Prognosen in einem Chart zusammengefasst - eine lange und eine kurze.
Dies ist der Bitcoin auf dem M1 während der letzten 24 Stunden. Farben:
1 - lang nach unten
2 - lang oben
3 - kurz nach unten
4 - Kurzschluss nach oben
Ich kann mich nicht losreißen... fesselnd. Nicht, dass die Vorhersagen richtig wären, sie sind einfach nur schön.
Schade, dass ich die Bewunderung nicht teilen kann, es ist nicht klar, wo man verkaufen, wo man kaufen, wo man aufhören soll. Pfeile wären...
Denn niemand hat eine solche Strategie. Ich meine keine Fantasiewelt, sondern eine, die mehr Geld aus Geld macht, und die stabil und dauerhaft ist.
Bingo :)))
Nun, Sie haben einen Indikator, der den Markt ziemlich gut vorhersagt, richtig?
Nun, Sie haben einen Indikator, der den Markt ziemlich gut vorhersagt, richtig?
Dann wird es auch Kauf-/Verkaufspfeile geben.
Solche Probleme werden nicht auf Amateurebene gelöst. Im Moment hätte ich nichts dagegen, ein Team aus zwei guten, hoch bezahlten Programmierern zu haben, von denen einer ein Mathematiker mit fundierten Kenntnissen über neuronale Netze ist und der andere nur ein allgemeiner Programmierer. Plus unbegrenzte Hardwarekosten. Unter diesen Bedingungen kann man von einem Ergebnis sprechen. Das ist nur möglich, wenn es einen strategischen Investor gibt.
Dann wird es auch Kauf-/Verkaufspfeile geben.
So funktioniert das nicht, man muss selbst Experte auf vielen Gebieten werden
Hochbezahlte Fachkräfte haben meist schon einen Lieblingsberuf und ein gutes Gehalt. Wozu braucht man Sie, wenn man plötzlich einen Mathematiker für neuronale Netze und einen Programmierer für die Vorhersage des Marktes kombinieren will?
Und was den Investor betrifft, so ist der Investor ein Mann, der einen Dollar investieren und zwei Dollar für einen bestimmten Zeitraum erhalten möchte. Sie: Wir sind drei harte Kerle, die versuchen wollen, Marktprognosen zu erstellen, wir wissen nicht, ob und wann wir Erfolg haben werden, aber wir brauchen das Geld jetzt! )), die Reaktion des Anlegers?
Ich habe endlich die Ausgabe an das Programm von meinem AMO gemacht.
Ich möchte gleich sagen, es ist nur ein Entwurf, der viel fehlt, zum Beispiel das Fehlen der adaptiven Abstimmung, die auf jeder Bar sein sollte (ich habe es nicht in der Ausgabe implementiert), das heißt, der Algorithmus handelt die gestrigen Morgen Markt Wissen, und das ist sicherlich nicht optimal, aber wir werden es zu beenden.
Auch der Algorithmus sollte als der erste von drei Blöcken betrachtet werden:
Block 1: Marktrichtung
Block 2: bester Einstiegspunkt
Block 3 : Falsche Einträge filtern.
Das heißt, Einstiegspunkte sind nicht klar, nicht schön, aber es ist nicht die Aufgabe dieses Blocks, die Aufgabe des Blocks, angemessen auf die Richtung des Marktes zu sein
In der Tat gibt es keine Parameter für den Handel, sondern nur eine logische Regel für den Einstieg in die Position.
Dies ist der Euro 5 min. wenn überhaupt) (die meisten unberechenbar und von allen geliebt Instrument)
Ich frage mich, was am Ende des Tages mit ihm passieren wird, da er bereits das irrelevante Wissen über den Markt nutzt ... Mal sehen...
Heute ist Freitag, da sollte es scharfe, starke Bewegungen geben, es wird ein Stresstest sein...