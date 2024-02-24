Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1651

Eidechse_:

Super!!!

Schön, dass es wenigstens jemand zu schätzen weiß. Nicht ein Gedicht, wenn ich ehrlich bin....
 
Mihail Marchukajtes:
Ich bin froh, dass es jemand zu schätzen weiß. Kein Gedicht, um ehrlich zu sein ....


Sensei,
Inspiriert durch den Mond.
Ein Frühlingsabend...

 
Eidechse_:


Sensei,
inspiriert durch den Mond.
Frühlingsabend...

Es ist kein verdammter Frühling. Heute schneit es mir bis zu den Eiern. Wo ist diese sprichwörtliche Quelle? Ich kann es nicht sehen :-(
 
Mihail Marchukajtes:
Was zum Teufel ist der Frühling? Heute hat es bis zu seinen Eiern geschneit. Wo ist diese Quelle? Ich sehe es nicht :-(

Keine Widerrede, es ist Frühling. Deshalb bist du so heiß)))

 
Und nur die Composers' Union
Und nur die Writers' Union
Und nur die Künstlergewerkschaft
Heilig und unberührt von Aas
 
Los geht's, wir werden fitter)))
 

Der Tag war nicht umsonst, denn wir haben zwei Prognosen auf demselben Chart erstellt - eine lange und eine kurze.
Dies ist die Strecke auf der M1 in den letzten 24 Stunden. Farben:
1 - lang nach unten
2 - lang oben
3 - kurz nach unten
4 - kurz nach oben

Ich kann mich nicht losreißen... fesselnd. Nicht, dass die Vorhersagen richtig wären, sie sind einfach nur schön.


 
Evgeny Dyuka:

Ich kann mich nicht losreißen... fesselnd. Nicht, dass die Vorhersagen richtig wären, sie sind nur schön.

In der Tester Sie immer arbeiten wollen , so öffnen Sie mindestens einen Cent-Konto, wird der Prozess der Mesmerization viel schneller sein.

 
Igor Makanu:

im Tester wollen die Gralsysteme immer nicht funktionieren, also eröffnen Sie wenigstens ein Cent-Konto, dann geht es viel schneller

Aus Prinzip werde ich das nicht tun. Ich bin im Neuronetz, wo ich jetzt bin, weil ich es nicht in meinen Kopf bekommen habe. Und ich werde es nicht wieder tun, ich hatte schon eine Phase, in der ich endlos über Ziele und Haltestellen geredet habe.
Übrigens ist dies kein Tester, die Karte wird jede Minute ergänzt.
 
Evgeny Dyuka:
Aus Prinzip werde ich das nicht tun. Ich bin nur deshalb in neuronalen Netzen, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Und das werde ich auch in Zukunft nicht tun, ich habe bereits eine Phase erlebt, in der ich endlos um Ziele und Haltestellen herumgesprungen bin.
Übrigens ist dies kein Tester, die Karte wird jede Minute ergänzt.

- prinzipiell

- keine Kopfschmerzen.

- im Testgerät funktioniert nicht

...na ja, als ob nur ein Schamanentamburin nicht ausreicht, um das Set zu vervollständigen, obwohl ... wahrscheinlich alle so anfangen - der andere Weg wäre ja langweilig ))))

Okay, ich will nicht von der Betrachtung dessen ablenken, was faszinierend ist.

