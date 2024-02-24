Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1651
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Super!!!
Ich bin froh, dass es jemand zu schätzen weiß. Kein Gedicht, um ehrlich zu sein ....
Sensei,
Inspiriert durch den Mond.
Ein Frühlingsabend...
Sensei,
inspiriert durch den Mond.
Frühlingsabend...
Was zum Teufel ist der Frühling? Heute hat es bis zu seinen Eiern geschneit. Wo ist diese Quelle? Ich sehe es nicht :-(
Keine Widerrede, es ist Frühling. Deshalb bist du so heiß)))
Der Tag war nicht umsonst, denn wir haben zwei Prognosen auf demselben Chart erstellt - eine lange und eine kurze.
Dies ist die Strecke auf der M1 in den letzten 24 Stunden. Farben:
1 - lang nach unten
2 - lang oben
3 - kurz nach unten
4 - kurz nach oben
Ich kann mich nicht losreißen... fesselnd. Nicht, dass die Vorhersagen richtig wären, sie sind einfach nur schön.
Ich kann mich nicht losreißen... fesselnd. Nicht, dass die Vorhersagen richtig wären, sie sind nur schön.
In der Tester Sie immer arbeiten wollen , so öffnen Sie mindestens einen Cent-Konto, wird der Prozess der Mesmerization viel schneller sein.
im Tester wollen die Gralsysteme immer nicht funktionieren, also eröffnen Sie wenigstens ein Cent-Konto, dann geht es viel schneller
Übrigens ist dies kein Tester, die Karte wird jede Minute ergänzt.
Aus Prinzip werde ich das nicht tun. Ich bin nur deshalb in neuronalen Netzen, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Und das werde ich auch in Zukunft nicht tun, ich habe bereits eine Phase erlebt, in der ich endlos um Ziele und Haltestellen herumgesprungen bin.
Übrigens ist dies kein Tester, die Karte wird jede Minute ergänzt.
- prinzipiell
- keine Kopfschmerzen.
- im Testgerät funktioniert nicht
...na ja, als ob nur ein Schamanentamburin nicht ausreicht, um das Set zu vervollständigen, obwohl ... wahrscheinlich alle so anfangen - der andere Weg wäre ja langweilig ))))
Okay, ich will nicht von der Betrachtung dessen ablenken, was faszinierend ist.