Fans von Pfeilen und echtem Live-Handel sind willkommen.
Umschulung zum Verkauf/Kauf von Neuro. Das ist das heutige Stück, rot - Shorting, blau - Longing.
Natürlich nicht ideal, aber wie Sie wollen. Der Experte ist fertig und ich werde ihn später veröffentlichen.
Dies ist ein früherer Screenshot für Objektivität, nicht so openwork, aber Arbeit...
Ein Beispiel für das erstaunliche Verhalten eines neuronalen Netzes. Über Nacht gab es einen weiteren Bitcoin-Flush.
1 - Anhaltende Signale nicht vorhanden,
2 - bei der Korrektur gehen die Signale weiter nach unten!!!
3 - Beginn einer echten Korrektur,
4 - Warten auf die Fortsetzung des Untergangs.
MAs oder andere Indikatoren allein können das nicht erklären.
Respekt!
Haben Sie eine solche Erfahrung gemacht?
Die Ausgabe sollte eine .exe-Datei sein, die mit den erforderlichen Experten und mit bereits vorbereiteten Einstellungen geladen ist.
Respekt!
Nun, sehen Sie Eugene das Problem des realen Handels ist wie folgt. Sobald Sie den ersten Wert zum Verkauf erhalten, in Ihrem Fall das rote Signal über dem Kotir, wissen Sie nicht, was als Nächstes passieren wird. Wird sich die Prognose fortsetzen oder wird es zu einer Umkehr kommen? Der Zug wird also beim ersten Signal, das sich vom vorherigen unterscheidet, ausgeführt. Wenn Sie einzelne Pfeile an den Anfang Ihrer Vorhersagen setzen und die Anzahl der erzielten Punkte berechnen, sehe ich da leider keinen Gewinn. Ich verstehe nicht, was Sie dort Interessantes sehen, das ist doch Blödsinn. Meine Trades befinden sich im Drawdown. Die Leistung bei einem Flip ist nicht sehr gut. Warum bist du so stolz darauf, ich verstehe es nicht, aber mach weiter, vielleicht überraschst du uns alle...
2. Ich verstehe, dass es weh tut, aber es gibt keinen Grund zur Eile mit solchen Einschätzungen, ich muss nur auf einen wirklichen Misserfolg meinerseits warten, dann wird es leichter und meine Laune wird besser.
3. ich weiß um die Unzulänglichkeiten der Prognose, ich schäme mich, ich arbeite an der Verbesserung...
1. Ich bin nicht stolz, dies ist ein thematischer Zweig des Forums. Jeder tauscht Informationen über die Arbeit an neuronalen Netzen aus.
Es ist schmerzhaft zu sehen, dass du nicht verstehst, was man dir sagt.
Der Indikator zeichnet die Kurven, es sieht aus wie Hurra! - aber es ist nicht Hurra! (С) - es sieht aus wie ein Cartoon über Prostokvashino )))
Jeder, der solche Kunstwerke online testen will, scheitert, und alle Misserfolge werden nicht der mangelnden Bereitschaft (oder Unfähigkeit) zugeschrieben, mit dem Tester zu testen, sondern einer gewissen höheren Gewalt und geringfügigen Umständen
Ich kann Sie beruhigen, Sie sind nicht allein, ich kenne Foren, in denen die Leute Wellenindikatoren online testen, dann ... Es ist nicht eine Frage der Zeit, sondern der Täuschung, die zur Grundlage eines Handelssystems wird
Ich werde mich wiederholen - viel Glück bei dieser Suche
SZZY: Lesen Sie wenigstens den ArtikelDEEPNESSES TEIL 1, 2- Sie müssen es leider verstehen, um sich nicht der Illusion Ihrer eigenen Hoffnungen hinzugeben