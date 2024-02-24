Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1659
Nein, bisher nur auf dem Papier, aber rein OOS
Nein, bisher nur auf dem Papier, aber rein OOS
Führen Sie es eine Partie von Handel zu Handel. Schauen wir mal...
es ist eine Partie von Handel zu Handel
Danke, aber denken Sie daran, in Ihren Antworten häufiger die Worte "neuronales Netz" statt "Netz" und "Handel" zu verwenden.
Verpiss dich.... Ganz ehrlich. Sie werden sich jetzt in die Hose machen. Verdammter Troll....
es ist ein Los von Geschäft zu Geschäft
Nun gut, das ist eine andere Geschichte. Weiter so.... Gut gemacht!!!!
Ich will ehrlich sein, das Aussehen des OOS ist durchaus angemessen und ermutigend. Aus Erfahrung kann ich viel aus der Balance- und Mittelkurve ablesen, und die anderen Bilder sind durchaus angemessen. Nur hier hatte ich ein ähnliches Bild, das sich im Nachhinein nicht bestätigte, was ich dem Zufall zuschreibe. Gehen Sie mindestens 2-4 Wochen zurück und schauen Sie nach. Finden Sie den Moment, in dem der TS zu sinken beginnt. Willst du das nicht wissen? Wie überlebensfähig ist Ihr TS?
Die heutige bit + Expert oben erwähnt. Diejenigen, die es benutzen, werden bestätigen...
Orange ist unten, grün ist oben.
Dieser Neuro ist klüger als alle Händler, die ich kenne.
Mihail Marchukajtes kommt raus!!!
Dieser Neuro ist klüger als alle Händler, die ich kenne.
Schön! Ihr Indikator gefällt mir sehr gut.
Gianni, du bist ein echter Narr. Ich habe Mitleid mit dir, wenn du am Fels deiner Illusionen zerbrichst.
Nur zu, verdienen Sie es sich. Ich werde zusehen. Machen Sie mindestens 15 Geschäfte für die Statistik, oder wollen Sie uns weiterhin mit Ihren Bildern füttern? Wenn Sie das tun, werden wir reden....
Schön! Ihr Indikator gefällt mir sehr gut.