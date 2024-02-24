Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1647
Derjenige, der weiß, was die Menge denkt, ist mit seiner Vorhersage einen Schritt voraus
Angesichts der heutigen Realitäten ist dies enttäuschend. Hier ist der Grund dafür:
1. "Das Publikum ist immer in zwei Lager geteilt - Käufer und Verkäufer. Sie können denken, was sie wollen, aber ihre Vorhersagen sind immer das Gegenteil. Wir haben also bereits 2 sich gegenseitig ausschließende Meinungen.
2.Wir wissen nicht, wie oder wodurch eines der "Lager" aktiver wird als das andere, und sie werden (zu ihrem Nachteil) anfangen, den Marktpreis zu nehmen, anstatt mit Begrenzern zu warten. Schließlich ist es die Initiative, die der Bewegung Auftrieb gibt, und die Initiative sind die Marktgebote. Sie sind weniger profitabel, aber sie machen einen Schritt nach vorn, indem sie Entschlossenheit zeigen. Derjenige, der ein Marktgebot annimmt, ist sich der Richtung der Bewegung sicherer als derjenige, der mit Limitern wartet. Wir wissen nicht, wie viele dieser "Entscheidenden" es im Moment gibt.
Außerdem haben Roboter ohne Emotionen den Markt überschwemmt, und ihre "Entscheidungsfähigkeit" wird nicht durch ihre Motivation, sondern durch ihren Algorithmus beeinflusst. Wir kennen die Algorithmen von Robotern auf dem Markt nicht.
4. Die modernen Händler haben den Bezug zum Marktgeschehen längst verloren und handeln mit allen möglichen Formeln/Indikatoren, die derivative Parameter verwenden und nichts mit dem Weltgeschehen zu tun haben, weshalb ihre Entscheidungen NICHT vorhersehbar sind.
5. Es gibt Gegenparteien, die jede Bewegung mit Hilfe von enormer Liquidität stoppen/umkehren können. Besonders in schwachen Märkten. In diesem Fall ist es besser zu wissen, was die Gegenpartei will, nicht die Masse.
Es ist also ein bisschen komplizierter als das.
Ein guter Ersatz für den Automat wächst)
Es bleibt abzuwarten, wann man beginnt, die kumulative Summe der Münzergebnisse grafisch darzustellen und mit Fourier, Wavelets und anderen DSPs vorherzusagen. Schließlich handelt es sich bei dieser Grafik um eine Funktion des Preises im Verhältnis zur Zeit, zeitlich diskretisiert, quantisiert und digitalisiert.
+++)))
unsere Idioten
Haben Sie sie?
Haben Sie sie?
Ich habe schon früher geschrieben, sie sind alle überschwemmt), ich bin nur zu faul, es selbst zu tun.
Clustering mit allen verfügbaren Mitteln Regeln
Eurobucks im April kaufen und im Mai verkaufen)
Es ist viel einfacher, glaub mir, du kannst es, alles ist möglich)) Man muss nur eine Menge Text schreiben, um alles zu erklären, aber am Ende kann man es vorhersagen und es ist nicht schwer ...
Die Menge ist so))... leicht vorhersehbar ) genau wie einige der Bewohner dieses Forums
sie versprechen einen Zusammenbruch von allem)
z. B. der jüngste Zusammenbruch des Threads über den globalen Zusammenbruch)
uns wird ständig etwas versprochen )
Ausgebildet für "eine Stunde". Backtests zeigen, dass es besser als 15 Minuten trainiert. Wie das in der Praxis aussieht, wird sich zeigen, wenn sich die Geschichte weiterentwickelt. Jetzt habe ich eine Zeichnung für die Nacht.
Dies istBTCUSD auf M2. Netzwerkabfrage alle 2 Minuten. In jedem Punkt ist die Vorhersage für 60 Minuten, aber sie ist sehr provisorisch. Das Netz wird einfach gefragt: "Was wird in einer Stunde passieren?", und es antwortet mit dem erwarteten Ausmaß der Preisänderung. Die obere Linie steht für eine Abwärtsbewegung, die untere Linie für eine Aufwärtsbewegung, und die Dicke der Linie gibt den Grad des Vertrauens an. Ich werde später einen Link zu einem Experten mit einer solchen Vorhersage geben.