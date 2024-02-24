Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1658
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Eröffnete den Artikel auf Anraten von Igor Makanu
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Sofort zu den "Schlussfolgerungen" aufgelistet und ich mochte eine)
"Lassen Sie uns diesen Artikel mit einer sehr schwierigen Frage beenden: Vielleicht ist der analytische Teil der überwiegenden Mehrheit der TS nutzlos, und die Hauptanstrengungen sollten sich auf effiziente und solide Geldmanagementtechniken konzentrieren ("Analytics is nothing, money management is everything else!")?"
Ich glaube, der Autor dieses Artikels hat angefangen, 2 Artikel zu schreiben, um diese These zwischen den Zeilen deutlich zu machen ;)
Ich glaube nicht, dass der Autor dieses Artikels beschlossen hat, zwei Artikel zu schreiben, um diese These zwischen den Zeilen zu erklären; aber das Problem liegt tiefer, Sie können Sawwatejew auf YouTube sehen, nicht eine Reihe von Vorträgen, sondern nur sein Interview, er hat seine Meinung über die Sinnlosigkeit von Zeitreihenprognosen und Wirtschaftswissenschaften geäußert, und er ist als Mann recht interessant, kein Bombast, aber er erklärt sehr gut, also schaue ich mir Sawwatejew manchmal gerne an - ich empfehle es.
Ich versuche nicht, mich mit irgendjemandem zu messen, und ich werde niemanden überraschen! Du bist einfach nur krank...
Mindestens eine gesunde Person wurde in unsere Station ))))) aufgenommen.
Aktualisierter Experte.
Hier werden zwei Prognosen, eine kurze und eine lange, angezeigt und kombiniert.
Die lange Variante ist heller und höher, die kurze dunkler und niedriger.
Mit dem Hinzufügen der Candlesticks wird die Prognose aktualisiert.
Hier herunterladen.
Wenn Sie den Zoom auf das Minimum reduzieren, sieht es so aus.
Ich habe den Experten aktualisiert.
Hier werden zwei Prognosen, eine kurze und eine lange, angezeigt und kombiniert.
Die lange Variante ist heller und höher, die kurze dunkler und niedriger.
Mit dem Hinzufügen der Candlesticks wird die Prognose aktualisiert.
Hier herunterladen.
Wenn Sie den Zoom auf ein Minimum reduzieren, sieht es ungefähr so aus.
Schenja, ehrlich gesagt ist das uninteressant. Erstens, weil es nicht klar ist, und zweitens, weil es keinen praktischen Sinn hat. Machen Sie nun Pfeile, bei denen sich die Prognose von Kaufen zu Verkaufen und umgekehrt ändert. Sie können die Qualität des Netzes nicht einmal anhand Ihrer Screenshots beurteilen.
Was erhoffen Sie sich, wenn Sie solche Bilder ausstellen?
Mihail Marchukajtes:
Was erhoffen Sie sich, wenn Sie diese Art von Bild einstellen?
Ich hoffe, dass dich das Bild anmacht und du etwas schreibst, das den Download-Link dupliziert. Es macht das Forum gut indiziert. Infolgedessen ist meine API bereits von der Last befreit. Lassen Sie die Bilder nicht aus!
Ich hoffe, das Bild macht Sie an und Sie schreiben etwas, das den Download-Link dupliziert. Dadurch wird das Forum gut indexiert. Am Ende ist meine API bereits von der Last befreit. Lassen Sie keine Bilder aus!
Mein Algorithmus...
Evra 5m, drei Handelstage vom Abend des 26.03. bis jetzt, volles OOS, keine Optimierungen, keine Optimierung der Einstiegsparameter, nichts, einfach so wie es ist!
MSUA
Dasselbe, bereits im Handel mit Random Forest
Entschuldigung, aber Sie haben gerade zugegeben, dass Sie mit Indexierung oder was auch immer Geld verdienen wollen, aber nicht mit dem Handel. Ihre Bilder sind unverständlich und ergeben keinen Sinn. Belästigen Sie also nicht sich selbst und die großen Bewunderer dieses Threads. Ihr Netz ist miserabel und das war's. Und wenn Sie eine Quelle haben, von der aus Sie Ihren Schwachsinn verbreiten wollen, seien Sie froh, dass ich nicht dabei bin, denn ich werde sie in Stücke schlagen. Das hat keinen Sinn. Es gibt keinen praktischen Nutzen!!!!
Mein Algorithmus...
Evra 5m, drei Handelstage vom Abend des 26.03. bis jetzt, volles OOS, keine Optimierungen, keine Optimierung der Einstiegsparameter, nichts, einfach so wie es ist!
MSUA
Dasselbe, bereits im Handel mit Random Forest
Schön, wenn es auf einem echten Konto ist, ist es super.
Nein, bisher nur auf dem Papier, aber rein OOS
Mein Algorithmus...
Evra 5m, drei Handelstage vom Abend des 26.03. bis jetzt, volles OOS, keine Optimierungen, keine Optimierung der Einstiegsparameter, nichts, einfach so wie es ist!
MSUA
Das Gleiche, bereits gehandelt
Fühlt sich sofort angemessen an, aber denken Sie daran, dass es sich um ein zufälliges OOS handeln könnte. Notwendige gelegentliche Optimierungen mit entsprechenden Rückmeldungen, um sicherzustellen, dass der Ansatz angemessen ist. Aber alles in allem ist es recht gut. Anders als Eugene, der einen solchen Status nicht bieten kann...
Der Trick dabei ist, dass man nicht immer sicher sein kann, dass der OOS auch wirklich gewählt wird. Diese Frage kann nur durch mehrere Tests im Laufe der Zeit beantwortet werden.