Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1649
Der Vorschlag, dass wir Aristoteles, Platon oder Hegel "lesen", ist lächerlich. Sie werden nicht "gelesen", sie werden studiert. Und falls Sie es nicht wissen: Aristoteles lebte 2 Jahrtausende vor Hegel. Er hatte und konnte kein etabliertes dialektisches Konzept haben.
Plato ist unser Freund, aber die Wahrheit ist uns lieber.
Eine Stunde lang trainiert. Backtests zeigen, dass es besser trainiert als 15 min. Ich werde sehen, wie es in der Praxis funktioniert, sobald ich etwas mehr Erfahrung habe. Ich habe jetzt eine Zeichnung für die Nacht.
Dies ist BTCUSD auf M2. Netzwerkabfrage alle 2 Minuten. In jedem Punkt ist die Vorhersage für 60 Minuten, aber sie ist sehr provisorisch. Dem Netz wird einfach die Frage gestellt: "Was wird in einer Stunde passieren?", und es antwortet mit dem Erwartungswert der Preisänderung. Die obere Linie steht für eine Abwärtsbewegung, die untere Linie für eine Aufwärtsbewegung, und die Dicke der Linie gibt den Grad des Vertrauens an. Ich werde Ihnen später den Link zu dem Experten mit dieser Vorhersage geben.
Sie wurden gebeten, eine Serie und ein Signal für ein angemessenes Intervall zu geben, für mindestens ein Drittel dessen, was Sie trainiert haben, d.h. für 100k Minuten, und dann werden wir sehen, wie es voraussagt. Ich weiß nicht, wie man es benutzt, aber ich habe es in der "Stunde" gelernt.
Was du nicht sagst. Der Markt ist eine Aufgabe, bei der es vor allem darum geht, zu verstehen, "wonach man suchen muss", und der Rest ist "eine Frage der Technik".
Nette Worte, aber hier ist es so, als würde man einem Schwein die Augen ausstechen, denn es handelt sich hauptsächlich um Schimpfwörter und ausgefallene Algorithmen wie CNN und LSTM.
Wenn Sie die Daten in absoluten Werten und nicht in Diagrammen benötigen, kann ich Ihnen die Protokolldatei zusenden.
goldene Worte, aber hier geht es zu wie bei den Perlen vor die Säue, hier sind es meist Amateure, die sich mit ausgefallenen Algorithmen, wie CNN und LSTM, in den Müll einarbeiten
Und manche Leute sind so viel besser in JPrediction_v15.0. Was für Menschen es jetzt gibt. Oder?
aufstellen
hochladen
Also habe ich es in die Welt gesetzt. Es gibt hier einige Leute, die mich kritisieren und mich mit einem kleinen Brief anrufen, aber ich werde Ihnen die beste Technologie geben. Ja. !!!!.
Ich möchte Ihnen sagen, dass ich den BROWN-Robinson-Reshet-Kurs überhaupt nicht angefasst habe. Allerdings habe ich viel in der Klasse SippleSelexion ausprobiert, die genau für die Wahl des empfangenen Modells verantwortlich ist. Und diese Neuerungen, die ich vorgenommen habe, verkürzen die Einarbeitungszeit erheblich (was die Kosten des Modells senkt), und natürlich sind die erhaltenen Modelle besser geeignet. Das Neueste:
Und die Qualität des Modells, das wir bekommen, ist nicht besonders gut. Ich denke, es ist nur ein Zufall... Mehr nicht.
Werden Sie es verkaufen?