MetaTrader 5 Plattform Beta Build 1910: freies Drag-and-Drop von Charts und .Net-Bibliotheken in MQL5
- 2018.10.15
Bei der Reparatur des Testers sollte auch ein alter Fehle behoben werden. (build 1881)
Im visuellen Modus wird die OnTick() des EA VOR der Aktualisierung des Charts aufgerufen.
Dadurch werden die Pfeilsymbole von Buy und Sell ins Nirvana gezeichnet.
Erst beim Wiedereintritt in die OnTick() wird der Chart aktualisiert.
Dadurch wird visuelles debuggen im Schrittmodus enorm erschwert.
Die richtige Reihenfolge wäre: zuerst Chart aktualisieren, dann die OnInit() des EAs aufrufen.
------------------------------------------------------------------
OnInit() wird aufgerufen und eine Order abgesetzt:
Erst beim Wiedereintritt in die OnTick() wird der Chart aktualisiert.
Ein weiterer Punkt der mich, stört ist die Anzeige der Ticks im Fenster 'Market Watch'.
Wird der MT5 nach einer Pause neu gestartet wird der Tickchart nicht aktualisiert.
Dadurch entstehen scheinbare Gaps:
Die Antwort vom ServiceDesk war: Klick mal 'Autoscroll' weg und dann wieder an.
Ja, funktioniert. Aber ist das eine Lösung?
Das ist Ignoranz und Schlamperei.
@Christian: Das ist nicht Schimpfen, das sind die Tatsachen.
Ich habe enorm viel Zeit investiert um Fehler und Ungereimtheiten zu dokumentieren, viel davon war vergebliche Mühe.
Otto nimm das nicht zu persönlich von mir bitte. Ich verstehe dich ja und den Frust der schnell entsteht.Bin mitlerweile sowas von geerdet .....:-)
In Osten ticken die Uhren leider immernoch anders. Kundennähe sind da Fremdwörter.
Aber trotzdem wäre es schön auch mal eine Resonanz hier zu erfahren , von wem auch immer da in MQ-Universum :-)
Ja, es ist sehr ruhig hier. Testet niemand das neue build?
Positiv ist zu vermerken, daß sich die Charts an und abdocken lassen.
Eine weitere Steigerung wären so eine Art 'Frames' in die dann mehrere Charts geladen werden können.
Um solche Konfigurationen auf den Bildschirmen herumschieben zu können.
Also 4 mal der gleiche Chart nur in unterschiedlichen Timeframes.
Aber das kann ich mir auch programmieren, fällt mir gerade auf.
Ich habe noch einige weitere Wünsche. Die werde ich halt hier hereinstellen.
LG, Otto
Hier ist nichts los, aber im englischen Forum tut sich einiges.
Da wird von ähnlichen Problemen berichtet.
Ich wechsle, was das build 1910 betrifft, in's englisch sprachige Forum.
Auf jeden Fall lässt sich eines feststellen wenn man sich durch das englische und das russische Forum forstet.
Es sind hauptsächlich Verständigungsprobleme zwischen Entwicklern-Mods-Usern.
Hier der Grund warum der Service Desk reduziert worden ist.
"Übersetzt"
Übrigens kann der Editor im Forum nun auch übersetzte
Falls es keiner mitbekommen hat.
Build 1914 ist draußen.
Hallo, wie hast du das erfahren und wo krieg ich es her?
access.metatrader5.com:443 liefert nur build 1910, oder mach ich schon wieder was falsch?
Hallo, wie hast du das erfahren und wo krieg ich es her?
LEIDER bezieht sich das NUR auf den Editor hier für allen Foren - nicht auf den des Terminals.
Aber, Otto, damit kannst Du Deine Fehler im russischen Forum melden - da STEPPT DER BÄR :)
Leider kann man nicht die Beiträge anderer in die eigene Sprache übersetzen lassen :(
Die Beta-Version der aktualisierten MetaTrader 5-Plattform soll am 14. Oktober 2018 veröffentlicht werden. Wir werden unseren öffentlichen MetaQuotes-Demo-Server unter access.metatrader5.com:443 aktualisieren. Wir laden alle Händler ein, an den Tests teilzunehmen, um die aktualisierten Funktionen der Plattform zu bewerten und Entwicklern bei der Fehlerbehebung zu helfen.
Der endgültige Build der neuen MetaTrader 5 Plattform wird nach dem öffentlichen Beta-Test freigegeben.
Das Update enthält die folgenden Änderungen:
Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie mehrere Monitore verwenden. Jetzt können Sie das Hauptfenster der Plattform auf einem Monitor einstellen, um Ihren Kontostand zu kontrollieren, und Ihre Charts auf den zweiten Bildschirm verschieben, um die Marktsituation zu beobachten. Um ein Diagramm vom Terminal zu trennen, deaktivieren Sie die Option Docked in dessen Kontextmenü. Verschieben Sie anschließend das Diagramm auf den gewünschten Monitor.
Eine separate Symbolleiste auf abgelösten Charts ermöglicht die Anwendung von analytischen Objekten und Indikatoren, ohne zwischen den Monitoren wechseln zu müssen. Verwenden Sie das Kontextmenü der Symbolleiste, um den Satz der verfügbaren Befehle zu managen oder auszublenden.
Gruppen-Chats und Kanäle können öffentlich oder privat sein. Derjenige, der sie erstellt entscheidet, ob es möglich ist, sich ihnen frei oder nur auf Einladung anzuschließen. Sie können Moderatoren auch Kanälen und Chats für zusätzliche Kommunikationskontrolle zuordnen.
Das Mindestvolumen und dessen Änderungsstufen hängen von den Einstellungen des Finanzinstrumentes ab, die vom Broker festgelegt werden.
Um mit.NET-Bibliotheksfunktionen zu arbeiten, importieren Sie einfach die DLL selbst, ohne bestimmte Funktionen zu definieren. MetaEditor importiert automatisch alle Funktionen, mit denen man arbeiten kann:
Um Funktionen aus der Bibliothek aufzurufen, importieren Sie sie einfach:
Der C#-Code der Funktion Inc() aus TestClass schaut wie folgt aus:
Als Ergebnis der Ausführung gibt das Skript den Wert 7 zurück.
Weitere Informationen über Spezifizierer finden Sie unter MSDN.
Hinzugefügt wurden folgende Eigenschaften der Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER:
Hinzugefügt wurden folgende Funktionen zur Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER:
struct MqlTick
{
datetime time; // Aktualisierungszeit des letzten Preises
double bid; // Aktueller Bid-Preis
double ask; // Aktueller Ask-Preis
double last; // Aktueller Preis der letzten Transaktion (Last)
ulong volume; // Volumen des letzten aktuellen Preises
long time_msc; // Letzte Preisaktualisierung in Millisekunden
uint flags; // Tick-Flags
double volume_real; // Volumen des aktuelle Preises (Last) mit höherer Genauigkeit
};
Verwenden Sie die Funktion SymbolInfoDouble zur Abfrage dieser Eigenschaften.
Für folgenden Code:
zeigt der Compiler eine Warnung:
'Main::PRICE_OPEN_' instead of 'ENUM_APPLIED_PRICE::PRICE_CLOSE' will be used