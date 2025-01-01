Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems variables
Variablen für Fuzzy-Systeme
In Fuzzy-Systemen werden unscharfe (linguistische) Variablen verwendet. Das sind solche Variablen, die Wörter oder Wortgruppen einer natürlichen oder künstlichen Sprache als Werte annehmen können.
Linguistische Variablen bilden Fuzzy-Mengen. Der Charakter und die Anzahl von Fuzzy-Variablen beim Definieren unscharfer Mengen sind verschieden für jede einzelne Aufgabe.
|
Klasse
|
Beschreibung
|
Klasse für die Erstellung allgemeiner Fuzzy-Variablen.
|
Klasse für die Erstellung von Fuzzy-Variablen nach Sugeno.