Variablen für Fuzzy-Systeme

In Fuzzy-Systemen werden unscharfe (linguistische) Variablen verwendet. Das sind solche Variablen, die Wörter oder Wortgruppen einer natürlichen oder künstlichen Sprache als Werte annehmen können.

Linguistische Variablen bilden Fuzzy-Mengen. Der Charakter und die Anzahl von Fuzzy-Variablen beim Definieren unscharfer Mengen sind verschieden für jede einzelne Aufgabe.