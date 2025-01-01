DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicFuzzy systems variables 

Variablen für Fuzzy-Systeme

In Fuzzy-Systemen werden unscharfe (linguistische) Variablen verwendet. Das sind solche Variablen, die Wörter oder Wortgruppen einer natürlichen oder künstlichen Sprache als Werte annehmen können.

Linguistische Variablen bilden Fuzzy-Mengen. Der Charakter und die Anzahl von Fuzzy-Variablen beim Definieren unscharfer Mengen sind verschieden für jede einzelne Aufgabe.  

Klasse

Beschreibung

CFuzzyVariable

Klasse für die Erstellung allgemeiner Fuzzy-Variablen.  

CSugenoVariable

Klasse für die Erstellung von Fuzzy-Variablen nach Sugeno.  