C (Get-Methode) Gibt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion zurück. double C() Rückgabewert Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion. С (Set-Methode) Setzt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion. void С( const double с // Wert der Koordinate des Maximums ) Parameter с [in] Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion.