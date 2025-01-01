DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikFuzzy logicMembership functionsCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionC 

C (Get-Methode)

Gibt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion zurück.

double  C()

Rückgabewert

Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion.

С (Set-Methode)

Setzt die Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion.

void  С(
   const double  с      // Wert der Koordinate des Maximums 
   )

Parameter

с

[in]  Koordinate des Maximums der Zugehörigkeitsfunktion.

 

B