Time (Metodo Set datetime)

Imposta l'orario con il tipo datetime.

void  Time(
   const datetime      value         // orario
   )

Parametri

value

[in]  Valore di tipo datetime.

Valore di ritorno

Nessuno.

Time (Metodo Set MqlDateTime)

Imposta l'orario con il tipo MqlDateTime.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // orario
   )

Parametri

value

[in]  Valore di tipo MqlDateTime.

Valore di ritorno

Nessuno.

