Operationen und Ausdrücke

Einigen Symbolen und Symbolfolgen wird ein besonderer Wert gegeben. Das sind sogenannte Operationssymbole, ZB.:

+ - * / % Symbole arithmetischer Operationen

&& || Symbole logischer Operationen

= += *= Symbole der Zuordnungsoperationen

Operationssymbole werden in Ausdrücken verwendet und dann sinnvoll, wenn ihnen entsprechende Operanden gegeben sind. Ein besonderer Wert wird auch den Interpunktionszeichen gegeben. Interpunktionszeichen schliessen runde Klammern, Figurklammern, Komma, Doppelpunkt und Semikolon ein.

Operationssymbole, Interpunktionszeichen und Spaces werden verwendet, um Sprachelemente abzugliedern.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen betrachtet: