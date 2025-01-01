Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheOperationen und Ausdruecke
- Ausdruecke
- Arithmetische Operationen
- Zuordnungsoperationen
- Vergleichsoperationen
- Logische Operationen
- Bitorganisierte Operationen
- Andere Operationen
- Prioritaeten und Operationsordnung
Operationen und Ausdrücke
Einigen Symbolen und Symbolfolgen wird ein besonderer Wert gegeben. Das sind sogenannte Operationssymbole, ZB.:
|
+ - * / % Symbole arithmetischer Operationen
Operationssymbole werden in Ausdrücken verwendet und dann sinnvoll, wenn ihnen entsprechende Operanden gegeben sind. Ein besonderer Wert wird auch den Interpunktionszeichen gegeben. Interpunktionszeichen schliessen runde Klammern, Figurklammern, Komma, Doppelpunkt und Semikolon ein.
Operationssymbole, Interpunktionszeichen und Spaces werden verwendet, um Sprachelemente abzugliedern.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen betrachtet: