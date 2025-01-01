- Ausdruecke
- Arithmetische Operationen
- Zuordnungsoperationen
- Vergleichsoperationen
- Logische Operationen
- Bitorganisierte Operationen
- Andere Operationen
- Prioritaeten und Operationsordnung
Logischer Wert FALSCH wird von Null-Wert dargestellt, und der Wert RICHTIG wird von jedem Nichtnull-Wert dargestellt.
Der Wert von Ausdrücken, die Vergleichsoperationen oder logische Operationen enthalten, sind FALSCH(0) oder RICHTIG(1).
|
Richtig, wenn a gleich b a == b;
Man kann nicht zwei Realzahlen vergleichen. In meisten Faellen können zwei annehmlich gleiche Zahlen nicht gleich sein wegen des Unterschiedes im 15. Zeichen nach dem Komma. Für korrekten Vergleich der zwei Realzahlen muss man normalisierte Differenz dieser Zahlen mit dem Nullwert vergleichen.
Beispiel:
|
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
