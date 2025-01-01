DokumentationKategorien
Zuordnungsoperationen 

Zuordnungsoperationen

Der Ausdruckswert, dessen Teil eine Zuordnungsoperation ist, der Wert des linken Operanden nach der Zuordnung:

Zuordnung der Größe x der Variable y                            y = x;

Folgende Operationen verbinden arithmetische oder bitorganisierte Operationen mit der Zuordnungsoperation:

Anstieg der Variable y um x                                     y += x;
Erniedrigung der Variable y um x                                y -= x;
Multiplikation der Variable y mit x                             y *= x;
Division der Variable y durch x                                 y /= x;
Rest der Division der Variable y durch x                        y %= x;
Verschiebung der Binaerdarstellung y rechts um x Bit            y >>= x;
Verschiebung der Binaerdastellung y links um x Bit              y <<= x;
Bitorganisierte Operation UND der Binaerdarstellungen y und x   y &= x;
Bitorganisierte Operation ODER der Binaerdarstellungen y und x  y |= x;
Bitorganisierte Operation ausschliessendes ODER 
                 Binaerdarstellungen y und x                    y ^= x;

Bitorganisierte Operationen werden nur mit Ganzzahlen durchgeführt. Bei der Operationsdurchführung logische Verschiebung der dastellung y rechts/links um x Bit werden 5 Binaerstellen mit niedrigem Stellenwert des Wertes x verwendet, hoeherwertige Stellen werden weggelassen, d.h. die Verschiebung wird um 0-31 Bit durchgeführt.  

Bei der Operationsdurchführung  %= (Wert  y des Moduls  x) Ergebniszeichen faellt mit dem Zeichen des Dividenden zusammen.

Im Ausdruck kann der Zuordnungsoperator mehrmals auftreten. In diesem Fall wird die Ausdruckbearbeitung von rechts nach links durchgeführt:

 y=x=3;

Zuerst wird der Variable x der Wert 3 zugeordnet, dann wird der Variable y der Wert von Variable x zugeordnet, d.h. auch 3.

