Zuordnungsoperationen

Der Ausdruckswert, dessen Teil eine Zuordnungsoperation ist, der Wert des linken Operanden nach der Zuordnung:

Zuordnung der Größe x der Variable y y = x;

Folgende Operationen verbinden arithmetische oder bitorganisierte Operationen mit der Zuordnungsoperation:

Anstieg der Variable y um x y += x;

Erniedrigung der Variable y um x y -= x;

Multiplikation der Variable y mit x y *= x;

Division der Variable y durch x y /= x;

Rest der Division der Variable y durch x y %= x;

Verschiebung der Binaerdarstellung y rechts um x Bit y >>= x;

Verschiebung der Binaerdastellung y links um x Bit y <<= x;

Bitorganisierte Operation UND der Binaerdarstellungen y und x y &= x;

Bitorganisierte Operation ODER der Binaerdarstellungen y und x y |= x;

Bitorganisierte Operation ausschliessendes ODER

Binaerdarstellungen y und x y ^= x;

Bitorganisierte Operationen werden nur mit Ganzzahlen durchgeführt. Bei der Operationsdurchführung logische Verschiebung der dastellung y rechts/links um x Bit werden 5 Binaerstellen mit niedrigem Stellenwert des Wertes x verwendet, hoeherwertige Stellen werden weggelassen, d.h. die Verschiebung wird um 0-31 Bit durchgeführt.

Bei der Operationsdurchführung %= (Wert y des Moduls x) Ergebniszeichen faellt mit dem Zeichen des Dividenden zusammen.

Im Ausdruck kann der Zuordnungsoperator mehrmals auftreten. In diesem Fall wird die Ausdruckbearbeitung von rechts nach links durchgeführt:

y=x=3;

Zuerst wird der Variable x der Wert 3 zugeordnet, dann wird der Variable y der Wert von Variable x zugeordnet, d.h. auch 3.

