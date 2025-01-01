- Ausdruecke
Zuordnungsoperationen
Der Ausdruckswert, dessen Teil eine Zuordnungsoperation ist, der Wert des linken Operanden nach der Zuordnung:
Zuordnung der Größe x der Variable y y = x;
Folgende Operationen verbinden arithmetische oder bitorganisierte Operationen mit der Zuordnungsoperation:
Anstieg der Variable y um x y += x;
Bitorganisierte Operationen werden nur mit Ganzzahlen durchgeführt. Bei der Operationsdurchführung logische Verschiebung der dastellung y rechts/links um x Bit werden 5 Binaerstellen mit niedrigem Stellenwert des Wertes x verwendet, hoeherwertige Stellen werden weggelassen, d.h. die Verschiebung wird um 0-31 Bit durchgeführt.
Bei der Operationsdurchführung %= (Wert y des Moduls x) Ergebniszeichen faellt mit dem Zeichen des Dividenden zusammen.
Im Ausdruck kann der Zuordnungsoperator mehrmals auftreten. In diesem Fall wird die Ausdruckbearbeitung von rechts nach links durchgeführt:
y=x=3;
Zuerst wird der Variable x der Wert 3 zugeordnet, dann wird der Variable y der Wert von Variable x zugeordnet, d.h. auch 3.
