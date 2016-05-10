Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BrakeParb - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 932
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Ivan Kornilov
Einfacher Trendindikator in NRTR-Form Zu verwenden wie ein Parabolic Sar.
BrakeParb
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 10.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der mql4.com.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/985
MA-Crossover_Alert
Der einfachste Signal-Indikator mit Benachrichtigungen und der Möglichkeit Emails zu verschicken.i-AnyRange
Ein Indikator für Preisspannen bestimmbarer Zeiträume.
BrakeMA
Einfacher Trendindikator in NRTR-Form2 Symbole auf einem Chart
Der Indikator zeigt ein zweites Symbol auf dem Hauptchart unter Verwendung eines Referenz-Punktes.