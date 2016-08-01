Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Taf - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 734
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Der Indikator Taf.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8343
