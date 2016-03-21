Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Parabolic_Alert - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 708
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Autor: Jim Arner
Parabolic_Alert Indikator.
Parabolic_Alert Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7899
