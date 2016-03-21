CodeBaseKategorien
Indikatoren

Average True Range, ATR - Indikator für den MetaTrader 4

ATR.mq4 (3.82 KB) ansehen
Average True Range Indikator (ATR) ist ein Indikator, er zeigt die Schwankungsbreite (Volatilität) des Marktes. ER wurde von Welles Wilder in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" vorgestellt. Seither wird er in Verbindung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen verwendet.

Average True Range, ATR

Der Average True Range erreicht sein Maximum oft in den Momenten, da der Markt sein Tief erreicht, nach einem starken Preisverfall z. B. durch Pankiverkäufe. Niedrige Werte des Indikators zeigen eine Seitwärtsbewegung des Marktes, nachdem er neue Höhen erreicht hat, oder wenn er sich konsolidiert. Der Average True Range kann nach den gleichen Prinzipien wie andere Volatilitäts Indikatoren interpretiert werden. Das Prinzip einer Vorhersage durch diesen Indikator läßt sich so formulieren: Je größer der Indikatorwert, desto wahrscheinlicher ist eine Trendumkehr und je kleiner dessen Wert desto schwächer ist der Trend.

Kalkulation

Der True Range ist das Maximum der drei folgenden Werte:

  • Differenz zwischen dem aktuellen Maximum und Minimum (Hoch und Tief);

  • Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Maximum;

  • Differenz zwischen dem vorherigen Schlusskurs und dem aktuellen Minimum.

    Der Indikator Average True Range ist jetzt ein gleitender Durchschnitt der Werte des True Range.

Beschreibung des Technischen Indikators

Komplette Beschreibung des ATR finden Sie in der Technischen Analyse: Average True Range

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7807

