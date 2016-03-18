und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Moving Average of Oscillator, OsMA - Indikator für den MetaTrader 4
- 1658
Der gleitende Durchschnitt vom Oszillator ist die Differenz zwischen dem Oszillator und dem geglätteten Oszillator. In diesem Fall wird die Basislinie eines Moving Average Konvergenz/Divergenz Indikators als Oszillator benutzt und die Signallinie als den geglätteten Oszillator.
Moving Average of Oscillator, OsMA
OSMA = MACD-SIGNAL
Technische Indikator Beschreibung
Eine vollständige Beschreibung des OsMA ist erhältlich in der Technischen Analyse: Moving Average of Oscillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7785
