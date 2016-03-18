Der gleitende Durchschnitt vom Oszillator ist die Differenz zwischen dem Oszillator und dem geglätteten Oszillator. In diesem Fall wird die Basislinie eines Moving Average Konvergenz/Divergenz Indikators als Oszillator benutzt und die Signallinie als den geglätteten Oszillator.

Moving Average of Oscillator, OsMA

OSMA = MACD-SIGNAL

Technische Indikator Beschreibung

Eine vollständige Beschreibung des OsMA ist erhältlich in der Technischen Analyse: Moving Average of Oscillator