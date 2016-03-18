CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Moving Average of Oscillator, OsMA - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1658
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
OsMA.mq4 (3.51 KB) ansehen
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der gleitende Durchschnitt vom Oszillator ist die Differenz zwischen dem Oszillator und dem geglätteten Oszillator. In diesem Fall wird die Basislinie eines Moving Average Konvergenz/Divergenz Indikators als Oszillator benutzt und die Signallinie als den geglätteten Oszillator.

Moving Average of Oscillator, OsMA

OSMA = MACD-SIGNAL

Technische Indikator Beschreibung

Eine vollständige Beschreibung des OsMA ist erhältlich in der Technischen Analyse: Moving Average of Oscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7785

At_Itp(t)Env At_Itp(t)Env

At_Itp(t)Env Indikator.

Tick Collector TickSave Tick Collector TickSave

Dieser Expert Advisor sammelt Tickdaten zu angegebenen Symbolen und speichert diese in CSV-Dateien

Absolute Strength_v1 Absolute Strength_v1

Absolute Strength_v1 Indikator.

TimeSuite TimeSuite

Eine Bibliothek mit hilfreichen Funktionen für Berechnungen von Zeit und über Hinweise ob ein wichtiger Report ansteht.