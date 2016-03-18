Moving Average (gleitender Durchschnitt) Konvergenz/Divergenz ist der nächste dynamische Trendfolgeindikator. Er zeigt die Korrelation zwischen zwei gleitenden Preis-Durchschnittswerten an.

Moving Average Convergence/Divergence, MACD

Der Moving Average Konvergenz/Divergenz technische Indikator ist die Differenz zwischen einem 26 Perioden und einem 12 Perioden exponentiell gleitendem Durchschnitt (EMA). Um deutliche Kauf- und Verkaufsgelegenheiten erkennen zu können wird eine sogenannte Signallinie (9-Perioden Indikator des gleitenden Durchschnitts) in den Charts gezeichnet.



Der MACD hat sich in weit schwingenden Märkten am effektivsten gezeigt. Es gibt drei populäre Wege um den Moving Average Konvergenz Divergenz Indikator zu nutzen: Crossovers, überkaufte und überverkaufte Situationen , und Divergenzen.



Die normale Anwendung des MACD ist zu verkaufen, wenn der MACD unter seine Signallinie fällt. Ähnlich dazu ist es ein Kaufsignal, wenn das Moving Average Konvergenz/Divergenz über seine Signallinie steigt. Es wird auch gerne zu Kauf- und Verkaufssignalen verwendet wenn der MACD über oder unter Null steigt, beziehungsweise fällt.



Der MACD ist ebenso ein hilfreicher Indikator für eine überkaufte oder überverkaufte Situation. Wenn der kleinere gleitende Durchschnitt stärker von dem länger gleitenden Durchschnitt abweicht(Zum Beispiel wenn der MACD steigt), ist es wahrscheinlich, dass der Kurs eine überzogene Reaktion zeigt und in nächster Zeit wieder zu mehr realistischen Preisniveaus zurückkehrt.



Ist kann als ein Hinweis auf das Ende eines Trends angesehen werden, wenn sich der MACD von dem Kurs weg bewegt. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Moving Average Convergence/Divergence Indikator neue Höchststände erreicht während der Preis keine eigenen neuen Höchststände erreicht. Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der MACD neue Tiefstände markiert während der Preis diese nicht mehr erreicht. Beide diese Divergenzen sind sehr signifikant und treten auf bei überkauften und überverkauften Situationen.



Der MACD wird berechnet durch das Abziehen der Werte von einem 26-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt von einem 12-Perioden exponentiell gleitenden Durchschnitt. Eine 9-Perioden gepunktete Linie des einfachen gleitenden Durchschnitts von dem MACD (die Signallinie) wird zudem auf dem Chart gezeichnet.



MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Wobei:

EMA — Der exponentielle gleitende Durchschnitt;

SMA — Der einfache gleitende Durchschnitt;

SIGNAL — Die Signallinie des Indikators.r



Technische Indikator Beschreibung

Eine vollständige Beschreibung des MACD ist erhältlich in der Technischen Analyse: Moving Average Convergence/Divergence