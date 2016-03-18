Ichimoku Kinko Hyo Indikator wird verwendet, um den Markt zu analysieren Trends zu erkennen, Unterstützungen und Widerstände zu erkennen sowie Kauf- und Verkaufssignale zu ermitteln. Dieser Indikator lässt sich am besten auf Wochen- oder Tagescharts anwenden.



Es werden vier verschiedene Zeitintervalle benutzt um die Dimension der Parameter zu definieren. Die Werte der individuellen Linien auf denen dieser Indikator zusammengesetzt wird basieren auf diesen Intervallen:



Tenkan-sen Zeigt den gemittelten Preis aus dem ersten Zeitintervall definiert als Summe aus Maximum und Minimum innerhalb dieser Zeit dividiert durch 2;

Kijun-sen Zeig den gemieteten Preis auf dem zweiten Zeitintervall;



Senkou Span A Zeigt die Mitte aus dem Abstand zwischen zwei vorherigen Linien die vorwärts verschoben worden sind um den Wert des zweiten Zeitintervalls;



Senkou Span B Zeigt den gemittelten Preis während des Dritten Zeitintervalls, verschoben vorwärts um den Wert des zweiten Zeitintervalls



Chikou Span zeigt den Close-Preis von der aktuellen Kerze, verschoben rückwärts um den Wert des zweiten Zeitintervalls. Der Abstand zwischen den Senkou lines wird schraffiert mit einer anderen Farbe dargestellt und wird Wolke genannt. Wenn sich der Preis zwischen den Linien befinden sollte der Markt als "ohne Trend" betrachtet werden und die Begrenzungen der Wolke stellen die Unterstützungs- und Widerstandslinien dar.



Wenn sich der Preis oberhalb der Wolke befindet, zeigst die oberste Linie den ersten Level der Unterstützung an, und die zweite Linie formt den zweiten Level;



Wenn sich der Preis unterhalb der Wolke befindet, zeigt die niedrigere Linie den ersten Widerstand an und die obere Linie den zweiten Level;



Wenn die Chikou Span Linie den Preischart von unten nach oben durchkreuzt, ist dies ein Kaufsignal. Wenn die Chikou Span Linie den Kurs von oben nach unten durchquert, ist es ein Verkaufssignal.



Kijun-sen Wird als Indikator für die Marktbewegung verwendet. Falls der Preis höher als dieser Indikator ist, wird der Preis möglicherweise weiter steigen. Wenn der Preis diese Linie durchquert steht ein möglicher Trendwechsel an.



Eine andere Verwendung von Kijun-sen ergibt Handelssignale. Ein Kaufsignal entsteht, wenn die Tenkan-sen Linie die Kijun-sen Linie von unten nach oben durchquert. Wenn sie von oben nach unten verläuft ist es ein Verkaufssignal.



Tenkan-sen wird als Trendindikator verwendet. Wenn diese Linie steigt oder fällt dann gibt es einen existierenden Trend. Wenn Sie horizontal verläuft, bedeutet das, dass der Markt sich in einem Kanal befindet.



Technische Indikator Beschreibung

Die vollständige Beschreibung über Ichimoku finden Sie in Technische Analyse: Ichimoku Kinko Hyo