Gap indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2575
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt die Lücken (Gaps) zwischen dem Schlusskurs der vorherigen Bar und dem Eröffnungskurs der aktuellen. Die Größe des Gap in Points wird im externen Parameter SizeGAP festgelegt. Die Anzeige erfolgt mit Hilfe von Pfeilen, mit der Überlegung, dass die meisten Lücken geschlossen werden. Das bedeutet, der Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung auf der Lücke.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7763
