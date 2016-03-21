CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

MostasHaR15 Pivot - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
832
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: mostashar15

Advisor MostasHaR15 Pivot.

------------------------------
Testparameter
Period: H1
Symbol: EURUSD
Model: All tick


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7817

DC DC

Der Indikator zeichnet einen Kanal.

Supertrend Supertrend

Indikator Supertrend. Er zeigt Kauf und Verkauf-Signale an durch seine Farben.

MultipleMA MultipleMA

Indikator MultipleMA.

Median Median

Der Indikator zeigt den Durchschnitt der Mittelwerte aus Höchst- und Tiefstpreis innerhalb einer Zeitspanne.