私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
NRTR_Revers - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者: Konkopに触発され、Roshにより作成されました。
エキスパートアドバイザNRTR_Reversです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7624
